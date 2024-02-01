ВЕНА, 1 фев — ПРАЙМ. Согласованные для Украины 50 миллиардов евро можно было бы использовать гораздо лучше в самом Евросоюзе и в странах ЕС, заявил глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Харальд Вилимски, комментируя итоги саммита ЕС. Депутат Европарламента раскритиковал работу Еврокомиссии

"У ЕС нет стратегии прекращения войны на Украине, и, похоже, он не заинтересован в поиске мирных решений. В то же время Брюссель сосредоточен на постоянных миллиардных алиментах для Украины, хотя эти деньги можно было бы использовать гораздо лучше в самом ЕС и в странах-членах… Украина уже давно превратилась в финансовую бездонную яму", — приводит пресс-служба АПС слова евродепутата.

Он также указал на то, что хотя часть средств будет предоставлена в виде кредитов, никто не верит, что Украина когда-нибудь их вернет.

"В конечном итоге ответственность за это будут нести члены ЕС", — пояснил депутат, указав на то, что в недавно опубликованном индексе коррупции показатели Украины далеко позади всех остальных стран ЕС.

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Вилимски назвал это решение "плохими новостями для налогоплательщиков Европы".