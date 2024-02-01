2024-02-01T16:53:45+03:00
2024-02-01T16:53:45+03:00
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Зеленский потребовал от Запада больше денег на Украину
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Необходимо создать Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира с гарантированным финансированием не менее 5 миллиардов евро в год, заявил президент Украины Владимир... ПРАЙМ, 01.02.2024
макроэкономика, экономика, мировая экономика, новости, украина, запад, евросоюз, помощь украине, владимир зеленский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Необходимо создать Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира с гарантированным финансированием не менее 5 миллиардов евро в год, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на заседании Евросовета.
"Сегодня так нужно ваше единство в создании Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Это надежность и долгосрочность поддержки, которую нас сейчас нужно противопоставить соответствующим вызовам. Не менее пяти миллиардов евро в год на протяжении четырех лет — четкий приоритет", — заявил Зеленский в ходе выступления на заседании Евросовета.
Евросоюз в четверг одобрил пакет многолетней макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, который ранее неоднократно блокировала Венгрия. При этом Венгрия ранее настаивала на том, чтобы целесообразность такой помощи обсуждалась ежегодно с обязательной отчетностью о выделяемых финансах.
Ранее украинский парламентарий Александра Устинова заявила, в случае прекращения американской помощи власти Украины будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7 для закрытия дыр в бюджете. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.