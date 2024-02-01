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2024-02-01T17:30:04+03:00
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Катырин назвал последствия проблем в расчетах с Турцией
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Сложности в расчетах России с Турцией, возникшие из-за давления Вашингтона на Анкару, могут привести к сокращению двустороннего товарооборота и частичной переориентации РФ на... ПРАЙМ, 01.02.2024
финансы, экономика, мировая экономика, новости, россия, турция, расчеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Сложности в расчетах России с Турцией, возникшие из-за давления Вашингтона на Анкару, могут привести к сокращению двустороннего товарооборота и частичной переориентации РФ на другие рынки, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.
Ряд частных банков Турции закрыл счета российских компаний, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями, заявил ранее в четверг РИА Новости источник в банковском секторе страны.
"Сложности в расчетах с Турцией, возникшие из-за давления на Анкару Вашингтона, могут привести к сокращению двустороннего товарооборота и частичной переориентации на другие рынки, в том числе Китай", — сказал глава ТПП РФ.
При этом он добавил, что сотрудничество с КНР в условиях ситуации в Красном море предполагает рост логистических расходов из-за увеличения стоимости морских перевозок и страховки.
"Для российского рынка последствия могут быть следующими — рост стоимости товаров, задержки с поставками, возможный дефицит определенной продукции из-за перестройки мировых цепочек поставок", — заметил Катырин.