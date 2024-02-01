МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Сложности в расчетах России с Турцией, возникшие из-за давления Вашингтона на Анкару, могут привести к сокращению двустороннего товарооборота и частичной переориентации РФ на другие рынки, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. Песков прокомментировал проблемы со счетами компаний России в Турции

Ряд частных банков Турции закрыл счета российских компаний, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями, заявил ранее в четверг РИА Новости источник в банковском секторе страны.

"Сложности в расчетах с Турцией, возникшие из-за давления на Анкару Вашингтона, могут привести к сокращению двустороннего товарооборота и частичной переориентации на другие рынки, в том числе Китай", — сказал глава ТПП РФ.

При этом он добавил, что сотрудничество с КНР в условиях ситуации в Красном море предполагает рост логистических расходов из-за увеличения стоимости морских перевозок и страховки.

"Для российского рынка последствия могут быть следующими — рост стоимости товаров, задержки с поставками, возможный дефицит определенной продукции из-за перестройки мировых цепочек поставок", — заметил Катырин.