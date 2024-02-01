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Байден призвал США помогать Украине
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США должны и дальше оказывать военную помощь Украине, подчеркнул американский президент Джо Байден. "Мы должны продолжать помогать им", — заявил Байден в ходе выступления в... ПРАЙМ, 01.02.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 1 фев — ПРАЙМ. США должны и дальше оказывать военную помощь Украине, подчеркнул американский президент Джо Байден.
"Мы должны продолжать помогать им", — заявил Байден в ходе выступления в Вашингтоне на "Национальном молитвенном завтраке".
Не забыв о "молитвенном" характере мероприятия, глава государства в завершение своего выступления по привычке призвал сограждан не забывать, "кем мы, черт возьми, являемся".
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщал, что президент США Джо Байден усилит финансовые санкции против России на фоне отсутствия в Вашингтоне единого мнения по поводу помощи Украине. Отмечается, что палата представителей конгресса, большинство в которой представляют республиканцы, продолжает блокировать совместный план поддержки Киева и Тель-Авива, настаивая только на финансировании Израиля.