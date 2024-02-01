ПАРИЖ, 1 фев — ПРАЙМ. ЕС может вернуть таможенные пошлины для Украины, если украинский импорт будет дестабилизировать рынок, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, которая транслировалась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. Трамп хочет ввести 60-процентные пошлины на китайские товары, пишет WP

Макрон отметил, что протестующие фермеры требуют, чтобы "правила были одни для всех", что привело к необходимости "внимательно изучить продовольственный импорт с Украины".

"Мы договорились, чтобы в отношении злаковых был механизм усиленной защиты, что позволит вмешаться, если зерно с Украины на европейском рынке серьезно дестабилизирует цены и создаст нечестную конкуренцию. Что касается курятины и сахара, мы договорились о защитных механизмах на основе истории объемов импорта 2022 и 2023 (года)", — сказал Макрон.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает на продление Евросоюзом приостановки импортных пошлин и квот на украинский экспорт в Евросоюз еще на один год.