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Во Франции назвали условие возврата пошлин для Украины
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ЕС может вернуть таможенные пошлины для Украины, если украинский импорт будет дестабилизировать рынок, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам... ПРАЙМ, 01.02.2024
экономика, мировая экономика, новости, украина, франция, европа, пошлины
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПАРИЖ, 1 фев — ПРАЙМ. ЕС может вернуть таможенные пошлины для Украины, если украинский импорт будет дестабилизировать рынок, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, которая транслировалась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Макрон отметил, что протестующие фермеры требуют, чтобы "правила были одни для всех", что привело к необходимости "внимательно изучить продовольственный импорт с Украины".
"Мы договорились, чтобы в отношении злаковых был механизм усиленной защиты, что позволит вмешаться, если зерно с Украины на европейском рынке серьезно дестабилизирует цены и создаст нечестную конкуренцию. Что касается курятины и сахара, мы договорились о защитных механизмах на основе истории объемов импорта 2022 и 2023 (года)", — сказал Макрон.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает на продление Евросоюзом приостановки импортных пошлин и квот на украинский экспорт в Евросоюз еще на один год.