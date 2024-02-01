МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Транш помощи Украине, одобренный ЕС, не заменит поддержки Киева со стороны США, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга. В Евросовете назвали выделение помощи Украине посланием США

"Этот пакет финансовой помощи не предназначен для военной поддержки, он, безусловно, будет приветствоваться украинским народом. Но это не замена американскому лидерству в том, что касается военной помощи", — заявил он.

Он отметил, что необходимо продолжать добиваться одобрения Конгресса на выделение дополнительных средств для Украины.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что одобрение 50 миллиардов евро для Киева станет посланием для Вашингтона.

Ранее Евросоюз одобрил выделение пакета помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро, который ранее всегда блокировала Венгрия. Евродепутаты назвали это решение "поворотным моментом".

Ранее евродепутат от Австрии в Европарламенте Харальд Вилимски заявил, что средства, одобренные для Киева, можно было потратить лучше в самом ЕС и странах-членах, добавив, что "Украина давно превратилась в бездонную финансовую яму".