МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Темпы роста госдолга настолько высокие, что скоро США придется ежегодно выделять на выплату процентов по долгу больше, чем страна тратит на национальную оборону, пишет Bloomberg.

"США находятся в спирали растущего государственного долга и растущих выплат по нему", — заявил глава управления госбюджетом Конгресса Филипп Свагел.

По прогнозам, ежегодные выплаты процентов по долгу достигнут 1,4 триллиона долларов к 2033 финансовому году, а к 2035 — 5,4 триллиона долларов.

Участившиеся споры из-за расходов и лимита госдолга часто ставят правительство на грань шатдауна или дефолта.

Вашингтон продолжает убирать эту проблему в долгий ящик. Несмотря на бесчисленное количество жалоб, предупреждений и обещаний что-то предпринять, но оказавшемуся в тупике Конгрессу сложно договориться и сократить расходы федерального бюджета.

Задолженность федерального правительства США на конец января 2022 года составляла чуть более 30 триллионов долларов, затем понадобилось по восемь месяцев, чтобы показатель прибавил еще по триллиону долларов. А уже 15 сентября долг достиг нового рекорда в 33 триллиона долларов, его обслуживание может обойтись США почти в треть бюджетных поступлений, подсчитали ранее эксперты РИА Новости.

Внешний долг России, к примеру, на середину октября составлял 329,5 миллиарда долларов, что в 100 раз меньше американского.