ВАШИНГТОН, 3 фев — ПРАЙМ. Палата представителей США на следующей неделе рассмотрит и проголосует по законопроекту о помощи Израилю без выделения средств Украине, следует из письма спикера Майка Джонсона членам законодательного собрания страны. Гутерреш опасается эскалации на Ближнем Востоке после ударов США

"Учитывая неспособность сената своевременно принять надлежащее законодательство, а также опасные обстоятельства, с которыми сейчас сталкивается Израиль, палата представителей продолжит исполнять лидирующую роль", — указано в письме, отправленном Джонсоном членам палаты.

Как подчеркнул спикер, хотя сенат США и готов опубликовать свой законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности, включая помощь Израилю и Украине, но, не включая палату представителей в свои переговоры, сенаторы лишили себя возможности его быстрого рассмотрения.

Законопроект, который палата намерена рассмотреть на следующей неделе, предлагает выделить Израилю дополнительную поддержку в объеме 17,6 миллиарда долларов в рамках текущего финансового года до 30 сентября 2024 года.

Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.