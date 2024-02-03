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Палата представителей США рассмотрит проект о помощи Израилю без Украины
Мировая экономика
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Палата представителей США на следующей неделе рассмотрит и проголосует по законопроекту о помощи Израилю без выделения средств Украине, следует из письма спикера Майка Джонсона... ПРАЙМ, 03.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 3 фев — ПРАЙМ. Палата представителей США на следующей неделе рассмотрит и проголосует по законопроекту о помощи Израилю без выделения средств Украине, следует из письма спикера Майка Джонсона членам законодательного собрания страны.
"Учитывая неспособность сената своевременно принять надлежащее законодательство, а также опасные обстоятельства, с которыми сейчас сталкивается Израиль, палата представителей продолжит исполнять лидирующую роль", — указано в письме, отправленном Джонсоном членам палаты.
Как подчеркнул спикер, хотя сенат США и готов опубликовать свой законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности, включая помощь Израилю и Украине, но, не включая палату представителей в свои переговоры, сенаторы лишили себя возможности его быстрого рассмотрения.
Законопроект, который палата намерена рассмотреть на следующей неделе, предлагает выделить Израилю дополнительную поддержку в объеме 17,6 миллиарда долларов в рамках текущего финансового года до 30 сентября 2024 года.
Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.