МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) не будет добавлять новые запреты на импорт в своем 13-м пакете санкций против РФ, заявили агентству Reuters неназванные дипломаты Европейского союза. СМИ предрекли фон дер Ляйен сложный новый срок в качестве главы ЕК

По данным агентства, ЕК предложит пакет, который, как она надеется, вызовет минимальные споры среди государств-членов, поэтому он будет "принят быстро".

"Будут сотни списков… юридических и физических лиц. Никаких громких имен (компаний)", — сказал агентству один из неназванных дипломатов.

Как заявил агентству дипломат, предложение ЕК также расширит список российских компаний, которым фирмы ЕС не могут продавать "товары двойного назначения".

"После принятия 13-го пакета санкций Европейская комиссия быстро предложит 14-й пакет мер, который может включать некоторые новые запреты на импорт", — сообщили агентству неназванные источники.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.