МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Иранские компании открывали банковские счета в крупных британских банках Lloyds и Santander UK для обхода санкций, наложенных на страну США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документы, к которым газета получила доступ. ВМС Ирана задержали американский танкер

По данным газеты, одной из иранских компаний, открывшей счета в Британии, была нефтяная компания Petrochemical Commercial Company (PCC), которая находилась под санкциями США с 2018 года. Отмечается, что компания PCC использовала фирмы в Великобритании для получения средств от иранских подставных компаний в Китае, скрывая при этом факт владения компаниями с помощью "доверительных соглашений" и номинальных директоров.

"Банки Lloyds и Santander UK предоставили счета британским подставным компаниям, тайно принадлежавшим попавшей под санкции иранской нефтехимической компании (PCC- ред.), базирующейся недалеко от Букингемского дворца", — отмечает газета со ссылкой на документы, к которым она получила доступ.

Согласно изданию, одна из этих "подставных" компаний PCC, Pisco UK, зарегистрированная в графстве Суррей на юге Англии, использовала бизнес-счет в Santander UK. Газета отмечает со ссылкой на внутренние документы компании, опубликованных на иранском оппозиционном сайте WikiIran, что Pisco полностью контролируется PCC.

В начале февраля американский минфин сообщил, что власти США расширили санкционный список по Ирану, включив в него пять физических и пять юридических лиц. Согласно документу, все пятеро новых физлиц санкционного списка — граждане Ирана, связанные, по мнению Вашингтона, с киберподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Также под санкции попала одна иранская компания и еще четыре — из КНР.