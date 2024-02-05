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В апреле пройдет Четвертое Китайское международное ЭКСПО потребтоваров
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Четвертое Китайское международное ЭКСПО потребительских товаров пройдет в городе Хайкоу островной провинции КНР Хайнань с 13 по 18 апреля, сообщают в понедельник организаторы... ПРАЙМ, 05.02.2024
экономика, мировая экономика, новости, китай, экспо, потребительские товары
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Четвертое Китайское международное ЭКСПО потребительских товаров пройдет в городе Хайкоу островной провинции КНР Хайнань с 13 по 18 апреля, сообщают в понедельник организаторы выставки.
В прошлом году выставку, на которой были представлены свыше 3,3 тысячи брендов из 65 стран и регионов, посетили рекордные 320 тысяч человек.
ЭКСПО прошлого года, состоявшееся там же, стало первой крупной международной выставкой в офлайн-формате после того, как Китай отменил антиковидные меры, благодаря чему выставку смогли посетить в том числе и более 2 тысяч зарубежных покупателей из 35 стран и регионов в поисках новых возможностей для бизнеса.