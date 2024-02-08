МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Великобритания продляет беспошлинную торговлю с Украиной еще на пять лет, что является самой щедрой тарифной льготой, которую кому-либо предоставляла Великобритания, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. Восточная Европа хочет "раздербанить" Украину. Москве есть что ответить

"Великобритания и Украина продляют беспошлинную торговлю большинством товаров на дополнительные пять лет", — говорится в документе.

Отмечается, что этот шаг призван помочь украинскому бизнесу и является "самой щедрой тарифной льготой, предлагаемой какой-либо из стран".

Согласно заявлению, договор о продлении будет официально подписан министром торговли Великобритании Грэгом Хэндсом и его украинской коллегой Юлией Свириденко на онлайн-церемонии в четверг.

Великобритания отменила пошлины на все товары с Украины в апреле 2022 года в рамках британо-украинского соглашения о свободной торговле. Режим беспошлинной торговли был продлен до марта 2024 года.