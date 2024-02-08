2024-02-08T08:22:41+03:00
2024-02-08T08:22:41+03:00
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2024
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Великобритания продлила беспошлиную торговлю с Украиной
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Великобритания продляет беспошлинную торговлю с Украиной еще на пять лет, что является самой щедрой тарифной льготой, которую кому-либо предоставляла Великобритания, говорится в... ПРАЙМ, 08.02.2024
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Великобритания продляет беспошлинную торговлю с Украиной еще на пять лет, что является самой щедрой тарифной льготой, которую кому-либо предоставляла Великобритания, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
"Великобритания и Украина продляют беспошлинную торговлю большинством товаров на дополнительные пять лет", — говорится в документе.
Отмечается, что этот шаг призван помочь украинскому бизнесу и является "самой щедрой тарифной льготой, предлагаемой какой-либо из стран".
Согласно заявлению, договор о продлении будет официально подписан министром торговли Великобритании Грэгом Хэндсом и его украинской коллегой Юлией Свириденко на онлайн-церемонии в четверг.
Великобритания отменила пошлины на все товары с Украины в апреле 2022 года в рамках британо-украинского соглашения о свободной торговле. Режим беспошлинной торговли был продлен до марта 2024 года.