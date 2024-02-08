ПАРИЖ, 8 фев — ПРАЙМ. На российском рынке остаются некоторые представители крупного французского бизнеса и более мелкие компании, которые не связаны с США, сказал РИА Новости посол России в Париже Алексей Мешков. США сняли антироссийские санкции с компании из ОАЭ

"Как просят нас наши многие французские партнеры, "мы будем работать, но сегодня бизнес не любит публичности". Есть крупные компании, которые на слуху, как "Ашан", вы его никуда не спрячете. Сам принцип такой, в основном: продолжают работать крупные семейные компании, которые не участвуют в IPO, и малый и средний бизнес, не имеющий интересов в США. Это те, кто продолжают работу. А те, кто так или иначе завязан на США или на долларе, конечно, боятся", — заявил дипломат.

Мешков также добавил, что западные санкции, проводя санкционную политику, ведут себя иррационально. По его словам, этим ЕС только самостоятельно выстрелил себе в ногу, а Россия не чувствует давления как такового. В этой связи дипломат привел в пример рестрикции на экспорт российских алмазов, которые имели огромное значение для Бельгии. По его мнению, Франция будет настаивать до конца на том, чтобы атомная энергетика не попала "под удар".

Россия начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года, из-за чего западные страны приняли решение усилить санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.