МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Турецкие экспортеры хотят решения банковских проблем с Россией, ряд экспортеров обеспокоены реакцией США и ЕС на торговлю с российской стороной, пишет в понедельник турецкой экономическое издание Ekonomim со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортёров зерновых, бобовых, масличных семян и продуктов (İHBİR) Казыма Тайчы. Источник оценил ситуацию с платежными переводами России и Турции

Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведёт диалог с Анкарой.

"Турецкие экспортёры хотят решить банковские проблемы в торговле с Россией. Несколько раз возникали небольшие проблемы, но не на таком уровне, чтобы препятствовать торговле, которую мы ведём. Многие наши компании торгуют как с Россией, так и с США. Естественно, они обеспокоены тем, что торговля с Россией может стать проблемой для торговли с США и странами ЕС", — приводит издание слова Тайчы.

При этом газета отмечает, что турецкие экспортёры зерновых, бобовых и масличных культур намерены увеличить свою долю на российском рынке в 2024 году, Россия попала в число целевых стран.

"По данным Turkstat (Институт статистики Турции), в прошлом году Турция экспортировала в Россию на 10,9 миллиарда долларов. Темпы роста экспорта по сравнению с предыдущим годом составили 16,9%. В этом году Россия также попала в число целевых стран турецких компаний, которым министерство торговли оказало дополнительную поддержку", — пишет издание.

Сообщается, что Россия является одним из важнейших рынков сбыта зерновых, бобовых, масличных культур и продуктов из них.

"По данным Турецкой ассамблеи экспортёров (TIM), в 2023 году экспорт (вышеуказанной продукции) в Россию увеличился на 31,8% и составил 307,8 миллиона долларов. Экспортёры, которые ожидают, что спрос сохранится, намерены увеличить свою долю в России в 2024 году. Сектор, который начал 2024 год с амбициозной целью, в январе экспортировал в Россию 44,5 миллиона долларов с ростом на 161,1% (чем в аналогичном периоде прошлого года). Россия заняла 4-е место среди самых успешных рынков сектора", — сообщила газета.

В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов.