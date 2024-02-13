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Посол России сообщил о работе над Договором о партнерстве с Ираном
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Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном находится на стадии финализации, он будет заключен в обозримом будущем, заявил в интервью РИА Новости... ПРАЙМ, 13.02.2024
экономика, мировая экономика, новости, иран, партнерство, договор, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном находится на стадии финализации, он будет заключен в обозримом будущем, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.
"Действительно важнейший основополагающий документ, который, может, будет определять российско-иранское взаимодействие на ближайшие годы, а может быть, и десятилетия. Речь идет о новом межгосударственном договоре, о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами", — сказал Дедов.
Он подчеркнул, что "в настоящее время идет работа над окончательной доводкой, финализацией этого документа". По его словам, хотя точные сроки обозначить пока сложно, российская сторона рассчитывает, что "в обозримом будущем он будет подписан".