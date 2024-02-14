МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Важнейшей задачей для Москвы на данный момент является развитие партнерства с Пекином, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Китай более чем на четверть сократил импорт стали

"Всеобъемлющее партнерство с Китаем мы будем развивать в качестве важнейшей нашей задачи. Двусторонний товарооборот растет рекордными темпами. В этом году мы с китайскими друзьями отметим 75-летие установления дипломатических отношений, которые сейчас находятся на наилучшем за всю историю уровне", — сказал он в ходе правительственного часа в Госдуме.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая достиг отметки в 200 миллиардов долларов и вышел на рекордные 227,7 миллиарда долларов.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин, говоря о совокупном российском экспорте, заявил, что на сегодняшний день он активно развивается, а отечественные производители активно выходят на иностранные рынки, особенно в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.