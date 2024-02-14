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Лавров раскрыл важнейшую задачу для России в мировой торговле
Мировая экономика
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Важнейшей задачей для Москвы на данный момент является развитие партнерства с Пекином, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Всеобъемлющее партнерство с Китаем... ПРАЙМ, 14.02.2024
экономика, мировая экономика, новости, россия, китай, товарооборот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Важнейшей задачей для Москвы на данный момент является развитие партнерства с Пекином, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Всеобъемлющее партнерство с Китаем мы будем развивать в качестве важнейшей нашей задачи. Двусторонний товарооборот растет рекордными темпами. В этом году мы с китайскими друзьями отметим 75-летие установления дипломатических отношений, которые сейчас находятся на наилучшем за всю историю уровне", — сказал он в ходе правительственного часа в Госдуме.
Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая достиг отметки в 200 миллиардов долларов и вышел на рекордные 227,7 миллиарда долларов.
В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин, говоря о совокупном российском экспорте, заявил, что на сегодняшний день он активно развивается, а отечественные производители активно выходят на иностранные рынки, особенно в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.