МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Экономика Нидерландов по итогам прошлого года выросла на 0,1% против 4,3% годом ранее, говорится в сообщении национальной статслужбы. Германия потратила на оборону рекордную за 30 лет сумму

Это стало самым низким показателем роста экономики с 1975 года, за исключением шести лет, когда она падала. В тот год она выросла лишь на 0,002%.

Нидерланды смогли избежать спада ВВП по итогам года благодаря росту экономики в первом квартале — тогда в годовом выражении она увеличилась на 1,9%, а в следующие кварталы, наоборот, сокращалась — на 0,2%, 0,8% и 0,5%.

При этом в квартальном выражении ситуация обратная: если в первом квартале ВВП снизился на 0,5% и продолжил сокращаться в следующие два квартала, то в октябре-декабре, наоборот, вырос — на 0,3%. Это позволило стране выйти из рецессии.

Еврокомиссия в ноябре прошлого года ожидала, что ВВП Нидерландов в прошлом году вырастет на 0,6%.