АНКАРА, 14 фев — ПРАЙМ. США нужно пополнить запасы "критически важных" боеприпасов после оказания военной помощи Киеву, поэтому Вашингтон стремится сотрудничать с Турцией, заявил посол США в Анкаре Джефф Флейк. Германия потратила на оборону рекордную за 30 лет сумму

"Мы сотрудничаем с турецкой оборонной промышленностью, чтобы увеличить наши запасы критически важных боеприпасов, которые необходимо пополнить после нашей беспрецедентной помощи Украине", — сообщил посол в колонке на DeseretNews.

Дипломат также отметил, что минобороны США в Техасе строит три линии по производству боеприпасов, которые были ранее закуплены у турецкой оборонной фирмы. По его словам, к 2025 году порядка 30% всех 155-миллиметровых снарядов, производимых в Штатах, будут поступать с этих техасских заводов.

Ранее немецкое агентство DPA сообщало, что Германия потратила 2% от ВВП на оборону государства, достигнув целевого показателя НАТО впервые за 30 лет.