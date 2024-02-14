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В США рассказали, зачем стране сотрудничать с Турцией
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США нужно пополнить запасы "критически важных" боеприпасов после оказания военной помощи Киеву, поэтому Вашингтон стремится сотрудничать с Турцией, заявил посол США в Анкаре Джефф... ПРАЙМ, 14.02.2024
впк, экономика, мировая экономика, новости, сша, оборона
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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АНКАРА, 14 фев — ПРАЙМ. США нужно пополнить запасы "критически важных" боеприпасов после оказания военной помощи Киеву, поэтому Вашингтон стремится сотрудничать с Турцией, заявил посол США в Анкаре Джефф Флейк.
"Мы сотрудничаем с турецкой оборонной промышленностью, чтобы увеличить наши запасы критически важных боеприпасов, которые необходимо пополнить после нашей беспрецедентной помощи Украине", — сообщил посол в колонке на DeseretNews.
Дипломат также отметил, что минобороны США в Техасе строит три линии по производству боеприпасов, которые были ранее закуплены у турецкой оборонной фирмы. По его словам, к 2025 году порядка 30% всех 155-миллиметровых снарядов, производимых в Штатах, будут поступать с этих техасских заводов.
Ранее немецкое агентство DPA сообщало, что Германия потратила 2% от ВВП на оборону государства, достигнув целевого показателя НАТО впервые за 30 лет.