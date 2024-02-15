МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. ВВП Великобритании в четвертом квартале прошлого года, согласно первой оценке, увеличился на 0,1% в годовом выражении, а в квартальном — снизился на 0,1%, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Германия вышла на третье место по номинальному ВВП, обогнав Японию

Соответствующие данные национальное статистическое бюро страны (Office for National Statistics, ONS) опубликует в четверг, 15 февраля, в 10.00 мск.

В это же время ONS опубликует данные о промышленном производстве в Британии. Ожидается, что в декабре промпроизводство страны в месячном выражении сократилось на 0,1%, в годовом — на 0,4%.

В 13.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о профиците торгового баланса в еврозоне за декабрь. Аналитики полагают, что показатель вырос до 21,5 миллиарда евро.

В 16.30 мск американское министерство торговли обнародует данные о розничных продажах в стране. Эксперты полагают, что их объем в январе снизился на 0,1% в месячном выражении после увеличения на 0,6% месяцем ранее.

Одновременно с этим минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 10 февраля. Аналитики предполагают, что показатель вырос до 220 тысяч с 218 тысяч заявок.

В 17.15 мск Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует данные по промпроизводству в стране в январе. Согласно прогнозам аналитиков, в месячном выражении показатель увеличился на 0,3% после роста на 0,1% в декабре.