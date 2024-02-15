МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Экономика Японии по результатам четвертого квартала 2023 года впала в рецессию впервые за 5 лет, рассказали в японской статслужбе. Рост одной из европейских экономик замедлился в 43 раза

Согласно данным ведомства, спад реального ВВП, очищенного от сезонности, в октябре-декабре составил 0,1% в квартальном выражении, а в июле-сентябре — 0,8%. Так, государство вступило в рецессию — первую с третьего-четвертого кварталов 2018 года. Также периоды рецессии в японской экономике фиксировались в 2001, 2008-2009 и 2012 годах.

Технической рецессией называют спад ВВП два квартала подряд. Часто это происходит из-за сокращения потребления населения и государства и, как следствие, снижения продаж и спроса на рабочую силу в связанных отраслях.

Также Япония по итогам 2023 года уступила Германии место третьей по величине экономики в мире: ее номинальный ВВП в пересчете на доллары составил 4,21 триллиона, а у Германии — 4,46 триллиона.