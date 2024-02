МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Регулятор по ценным бумагам Гонконга (SFC) может исключить из листинга две игорные компании из Макао, владеющие казино в Приморье в России, о чем пишет издание РБК со ссылкой на информацию самого регулятора. Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков золота в Гонконг

Согласно материалу, исключены из листинга могут быть такие компании, как LET Group Holdings Ltd. и Summit Ascent Holdings Ltd., из-за опасений в связи с продажей активов в России на сумму около 116 миллионов долларов.

"SFC полагает, что после завершения VSD (Very Substantial Disposal, "очень существенного отчуждения" — ред.) у LET и Summit Ascent может не оказаться бизнеса с достаточным уровнем операций и активов достаточной стоимости для поддержки их деятельности, чтобы гарантировать сохранение статуса листинга их акций", — сообщается в материале регулятора.

Более того, как сообщили в регуляторе, из-за нехватки голосов "за" при проведении собрания сделка была заключена без "требуемого одобрения акционеров".

Ранее агентство Bloomberg писало, что LET (владеет почти 70% Summit Ascent) была частью "игорной империи" Suncity Group Эндрю Чау, который получил 18-летний срок нахождения под стражей после того как его признали виновным в преступном сообществе, незаконных азартных играх и мошенничестве.