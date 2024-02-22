МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Больше всего игристого вина за весь прошлый год Россия импортировала из Латвии, Италии и Литвы на общую сумму почти 319 миллионов долларов, замкнули десятку лидеров Азербайджан и Германия, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Минсельхоз оценил экспорт продукции российского АПК

Больше всего "игристого" по итогам прошлого года России поставила Латвия — на 167 миллионов долларов против предыдущих 174 миллионов. Также в лидерах по поставкам праздничного напитка Италия, объем поставок которой составил 90 миллионов долларов после 98 годом ранее. Замыкает топ-3 Литва, которая нарастила экспорт в РФ за год до 62 с почти 50 миллионов долларов.

Кроме того, в десятку вошли еще несколько стран ближнего зарубежья и Европы. На четвертом месте оказалась Польша, продавшая России игристого вина на 16 миллионов долларов после 11 миллионов годом ранее. Пятое досталось Франции, чей экспорт в Россию упал до 3,5 с 8,6 миллиона долларов.

Следом идут Испания, чей экспорт заметно снизился — до 3,4 с 5,6 миллиона долларов, Грузия, нарастившая экспорт до 2,4 с 1,4 миллиона долларов, а также Армения — 2,1 миллиона долларов (0,6 миллиона долларов в 2022 году), Азербайджан — 0,9 миллиона (открытые данные за 2022 год не публиковались) и Германия — 0,7 миллиона (0,6 миллиона в 2022 году).

Среди всех этих стран, по которым есть открытые данные за 2022-2023 года, больше всего в 2023 году экспорт в РФ нарастили Армения (+241%), Грузия (+77%) и Польша (+44%), а сократили Франция (-59%), Испания (-40%) и Италия (-9%).

В результате Россия в целом импортировала в прошлом году игристого вина на 348 миллионов долларов, что на 0,9% меньше показателя за предыдущий год. Согласно данным стран, предоставляющих разбивку по типам экспортируемого вина, больше всего в прошлом году в Россию было продано просекко (109 миллионов долларов), асти (69 миллионов долларов) и шампанского (51 миллион долларов).