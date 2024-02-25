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Разработчик назвал эффективный способ оживить зависший смартфон - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Разработчик назвал эффективный способ оживить зависший смартфон
Разработчик назвал эффективный способ оживить зависший смартфон - 26.02.2024, ПРАЙМ
Разработчик назвал эффективный способ оживить зависший смартфон
Любой смартфон, даже новый, может внезапно зависнуть. Как поступать в такой ситуации, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T03:03+0300
2024-02-26T04:17+0300
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новости
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ваге закарян
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МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Любой смартфон, даже новый, может внезапно зависнуть. Как поступать в&nbsp;такой ситуации, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.По его словам, иногда к&nbsp;сбою в&nbsp;работе телефона может привести слишком большое количество установленных приложений&nbsp;&mdash; устройству может просто не&nbsp;хватать оперативной памяти. Поэтому лучше время от&nbsp;времени удалять приложения, которые не&nbsp;используются.&nbsp;Также в&nbsp;качестве профилактики сбоев и&nbsp;зависания телефона нужно регулярно выключать работающие фоном приложения, уменьшить количество активных виджетов и&nbsp;отключить живые обои на&nbsp;экране устройства. "Все это требует большого объема оперативной памяти, поэтому ее может не&nbsp;хватить на&nbsp;другие задачи",&nbsp;&mdash; поясняет эксперт.Если смартфон все-таки завис и&nbsp;не реагирует ни&nbsp;на какие команды, нужно его перезагрузить. Если же сбой настолько серьезный, что телефон не&nbsp;реагирует даже на&nbsp;нажатие кнопок выключения, то придется дождаться полной разрядки аккумулятора устройства.Как правило, после этого все приходит в&nbsp;норму. Но если телефон продолжает регулярно зависать, проверьте, установлена ли у&nbsp;вас последняя версия программного обеспечения. "Часто с&nbsp;обновлением ПО устраняются и&nbsp;критические ошибки, которые и&nbsp;приводят к&nbsp;зависанию телефона",&nbsp;&mdash; рассказал специалист.&nbsp;
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эксклюзив, технологии, новости, смартфоны, ваге закарян
Эксклюзив, Технологии, Новости, смартфоны, Ваге Закарян
03:03 25.02.2024 (обновлено: 04:17 26.02.2024)
 
Разработчик назвал эффективный способ оживить зависший смартфон

Разработчик Закарян: зависший смартфон может "оживить" разрядка аккумулятора

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЗарядная станция для мобильных гаджетов
Зарядная станция для мобильных гаджетов - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Любой смартфон, даже новый, может внезапно зависнуть. Как поступать в такой ситуации, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
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По его словам, иногда к сбою в работе телефона может привести слишком большое количество установленных приложений — устройству может просто не хватать оперативной памяти. Поэтому лучше время от времени удалять приложения, которые не используются. 
Также в качестве профилактики сбоев и зависания телефона нужно регулярно выключать работающие фоном приложения, уменьшить количество активных виджетов и отключить живые обои на экране устройства. "Все это требует большого объема оперативной памяти, поэтому ее может не хватить на другие задачи", — поясняет эксперт.
Если смартфон все-таки завис и не реагирует ни на какие команды, нужно его перезагрузить. Если же сбой настолько серьезный, что телефон не реагирует даже на нажатие кнопок выключения, то придется дождаться полной разрядки аккумулятора устройства.
Как правило, после этого все приходит в норму. Но если телефон продолжает регулярно зависать, проверьте, установлена ли у вас последняя версия программного обеспечения. "Часто с обновлением ПО устраняются и критические ошибки, которые и приводят к зависанию телефона", — рассказал специалист.
 
 
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