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Разработчик назвал эффективный способ оживить зависший смартфон

Разработчик назвал эффективный способ оживить зависший смартфон - 26.02.2024, ПРАЙМ

Разработчик назвал эффективный способ оживить зависший смартфон

Любой смартфон, даже новый, может внезапно зависнуть. Как поступать в такой ситуации, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-25T03:03+0300

2024-02-25T03:03+0300

2024-02-26T04:17+0300

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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Любой смартфон, даже новый, может внезапно зависнуть. Как поступать в такой ситуации, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.По его словам, иногда к сбою в работе телефона может привести слишком большое количество установленных приложений — устройству может просто не хватать оперативной памяти. Поэтому лучше время от времени удалять приложения, которые не используются. Также в качестве профилактики сбоев и зависания телефона нужно регулярно выключать работающие фоном приложения, уменьшить количество активных виджетов и отключить живые обои на экране устройства. "Все это требует большого объема оперативной памяти, поэтому ее может не хватить на другие задачи", — поясняет эксперт.Если смартфон все-таки завис и не реагирует ни на какие команды, нужно его перезагрузить. Если же сбой настолько серьезный, что телефон не реагирует даже на нажатие кнопок выключения, то придется дождаться полной разрядки аккумулятора устройства.Как правило, после этого все приходит в норму. Но если телефон продолжает регулярно зависать, проверьте, установлена ли у вас последняя версия программного обеспечения. "Часто с обновлением ПО устраняются и критические ошибки, которые и приводят к зависанию телефона", — рассказал специалист.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя

эксклюзив, технологии, новости, смартфоны, ваге закарян