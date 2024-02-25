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СМИ: союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий - 25.02.2024, ПРАЙМ
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СМИ: союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий
СМИ: союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий - 25.02.2024, ПРАЙМ
СМИ: союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий
Некоторые союзники США считают вводимые из-за связи с РФ вторичные санкции превышением полномочий со стороны Вашингтона, сообщает газета Politico. | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T06:20+0300
2024-02-25T06:20+0300
экономика
новости
санкции против рф
сша
россия
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МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Некоторые союзники США считают вводимые из-за связи с&nbsp;РФ вторичные санкции превышением полномочий со&nbsp;стороны Вашингтона, сообщает газета Politico.&nbsp;Отмечается, что вторичные санкции позволяют США наказывать зарубежные компании за&nbsp;ведение дел с&nbsp;попавшими под&nbsp;санкции российскими компаниями. В качестве примера издание напоминает, что в&nbsp;декабре прошлого года президент США Джо Байден выпустил указ, в&nbsp;соответствии с&nbsp;которым зарубежные банки могут терять доступ к&nbsp;финансовой системе США, если ведут дела с&nbsp;военно-промышленным комплексом России."Некоторые союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона, поскольку они могут наносить удар по&nbsp;третьим сторонам, не&nbsp;подпадающим под&nbsp;санкции",&nbsp;&mdash; пишет издание.В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с&nbsp;санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на&nbsp;Россию несколько лет назад и&nbsp;продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не&nbsp;хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не&nbsp;раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и&nbsp;ослабления России&nbsp;&mdash; это долгосрочная стратегия Запада, а&nbsp;санкции нанесли серьезный удар по&nbsp;всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада&nbsp;&mdash; ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, новости, санкции против рф, сша, россия
Экономика, Новости, санкции против РФ, США, РОССИЯ
06:20 25.02.2024
 
СМИ: союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий

Politico: союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий

© Unsplash/AXP PhotographyНью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Некоторые союзники США считают вводимые из-за связи с РФ вторичные санкции превышением полномочий со стороны Вашингтона, сообщает газета Politico. 
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Отмечается, что вторичные санкции позволяют США наказывать зарубежные компании за ведение дел с попавшими под санкции российскими компаниями. В качестве примера издание напоминает, что в декабре прошлого года президент США Джо Байден выпустил указ, в соответствии с которым зарубежные банки могут терять доступ к финансовой системе США, если ведут дела с военно-промышленным комплексом России.
"Некоторые союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона, поскольку они могут наносить удар по третьим сторонам, не подпадающим под санкции", — пишет издание.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
 
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