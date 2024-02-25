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СМИ: союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий
СМИ: союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий - 25.02.2024, ПРАЙМ
СМИ: союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий
Некоторые союзники США считают вводимые из-за связи с РФ вторичные санкции превышением полномочий со стороны Вашингтона, сообщает газета Politico. | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T06:20+0300
2024-02-25T06:20+0300
2024-02-25T06:20+0300
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Некоторые союзники США считают вводимые из-за связи с РФ вторичные санкции превышением полномочий со стороны Вашингтона, сообщает газета Politico. Отмечается, что вторичные санкции позволяют США наказывать зарубежные компании за ведение дел с попавшими под санкции российскими компаниями. В качестве примера издание напоминает, что в декабре прошлого года президент США Джо Байден выпустил указ, в соответствии с которым зарубежные банки могут терять доступ к финансовой системе США, если ведут дела с военно-промышленным комплексом России."Некоторые союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона, поскольку они могут наносить удар по третьим сторонам, не подпадающим под санкции", — пишет издание.В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, новости, санкции против рф, сша, россия
Экономика, Новости, санкции против РФ, США, РОССИЯ
СМИ: союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий
Politico: союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Некоторые союзники США считают вводимые из-за связи с РФ вторичные санкции превышением полномочий со стороны Вашингтона, сообщает газета Politico.
G7 продолжат вводить меры против стран, поддерживающих Россию
Отмечается, что вторичные санкции позволяют США наказывать зарубежные компании за ведение дел с попавшими под санкции российскими компаниями. В качестве примера издание напоминает, что в декабре прошлого года президент США Джо Байден выпустил указ, в соответствии с которым зарубежные банки могут терять доступ к финансовой системе США, если ведут дела с военно-промышленным комплексом России.
"Некоторые союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона, поскольку они могут наносить удар по третьим сторонам, не подпадающим под санкции", — пишет издание.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.