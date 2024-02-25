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СМИ рассказали об увеличении объема долларовых сбережений россиян
СМИ рассказали об увеличении объема долларовых сбережений россиян - 25.02.2024, ПРАЙМ
СМИ рассказали об увеличении объема долларовых сбережений россиян
Россияне продолжают хранить деньги в долларах, в январе 2024 года объем сбережений в валюте составил 8,7 триллиона рублей, сообщило издание "Известия". | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T13:36+0300
2024-02-25T13:36+0300
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Россияне продолжают хранить деньги в долларах, в январе 2024 года объем сбережений в валюте составил 8,7 триллиона рублей, сообщило издание "Известия". "Опасаясь обесценивания сбережений из-за высокой инфляции в России, люди предпочитают хранить деньги в твердой валюте вроде доллара или евро. При этом многие недооценивают риски, связанные с такими вложениями", — рассказал аналитик Александр Потавин.Кроме того, зафиксирована тенденция к снижению объемов наличной инвалюты в сбережениях в сравнении с безналичной, которую россияне продолжают активно покупать. Это обусловлено желанием инвестировать ее в различные инструменты. По информации банка "Русский стандарт", в январе 2024 года граждане покупали безналичный доллар на 52% чаще, чем продавали его.Тем не менее, эксперты предупреждают россиян о потенциальных рисках, которые несет хранение сбережений в валюте. Так, по словам аналитиков, в случае введения очередных антироссийских рестрикций валютные счета могут в любой момент быть заморожены. Более того, россияне могут понести убытки от волатильности курса.Ранее США ввели более 500 новых санкций против России. Сообщалось, что в этот раз ограничения затронут финансовый сектор, ВПК, а также сети по закупкам, якобы помогающим обходу санкций и связанным с заключением Навального.
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банки, финансы, экономика, новости, россия, валюта, сбережения
Банки, Финансы, Экономика, Новости, РОССИЯ, валюта, сбережения
СМИ рассказали об увеличении объема долларовых сбережений россиян
"Известия": объем долларовых сбережений россиян вырос до 8,7 трлн рублей
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ.
Россияне продолжают хранить деньги в долларах, в январе 2024 года объем сбережений в валюте составил 8,7 триллиона рублей, сообщило
издание "Известия".
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"Опасаясь обесценивания сбережений из-за высокой инфляции в России, люди предпочитают хранить деньги в твердой валюте вроде доллара или евро. При этом многие недооценивают риски, связанные с такими вложениями", — рассказал аналитик Александр Потавин.
Кроме того, зафиксирована тенденция к снижению объемов наличной инвалюты в сбережениях в сравнении с безналичной, которую россияне продолжают активно покупать. Это обусловлено желанием инвестировать ее в различные инструменты. По информации банка "Русский стандарт", в январе 2024 года граждане покупали безналичный доллар на 52% чаще, чем продавали его.
Тем не менее, эксперты предупреждают россиян о потенциальных рисках, которые несет хранение сбережений в валюте. Так, по словам аналитиков, в случае введения очередных антироссийских рестрикций валютные счета могут в любой момент быть заморожены. Более того, россияне могут понести убытки от волатильности курса.
Ранее США ввели более 500 новых санкций против России. Сообщалось, что в этот раз ограничения затронут финансовый сектор, ВПК, а также сети по закупкам, якобы помогающим обходу санкций и связанным с заключением Навального.