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СМИ рассказали об увеличении объема долларовых сбережений россиян - 25.02.2024, ПРАЙМ
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СМИ рассказали об увеличении объема долларовых сбережений россиян
СМИ рассказали об увеличении объема долларовых сбережений россиян - 25.02.2024, ПРАЙМ
СМИ рассказали об увеличении объема долларовых сбережений россиян
Россияне продолжают хранить деньги в долларах, в январе 2024 года объем сбережений в валюте составил 8,7 триллиона рублей, сообщило издание "Известия". | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T13:36+0300
2024-02-25T13:36+0300
банки
финансы
экономика
новости
россия
валюта
сбережения
/img/sharing/article/843158991.jpg?8414600241708857383
МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Россияне продолжают хранить деньги в&nbsp;долларах, в&nbsp;январе 2024 года объем сбережений в&nbsp;валюте составил 8,7 триллиона рублей, сообщило издание "Известия".&nbsp;"Опасаясь обесценивания сбережений из-за высокой инфляции в&nbsp;России, люди предпочитают хранить деньги в&nbsp;твердой валюте вроде доллара или&nbsp;евро. При этом многие недооценивают риски, связанные с&nbsp;такими вложениями",&nbsp;&mdash; рассказал аналитик Александр Потавин.Кроме того, зафиксирована тенденция к&nbsp;снижению объемов наличной инвалюты в&nbsp;сбережениях в&nbsp;сравнении с&nbsp;безналичной, которую россияне продолжают активно покупать. Это обусловлено желанием инвестировать ее в&nbsp;различные инструменты. По информации банка "Русский стандарт", в&nbsp;январе 2024 года граждане&nbsp;покупали безналичный доллар&nbsp;на 52% чаще, чем продавали его.Тем не&nbsp;менее, эксперты предупреждают россиян о&nbsp;потенциальных рисках, которые несет хранение сбережений в&nbsp;валюте. Так, по&nbsp;словам аналитиков, в&nbsp;случае введения очередных антироссийских рестрикций валютные счета могут в&nbsp;любой момент быть заморожены. Более того, россияне могут понести убытки от&nbsp;волатильности курса.Ранее США ввели более 500 новых санкций против России. Сообщалось, что в&nbsp;этот раз ограничения затронут финансовый сектор, ВПК, а&nbsp;также сети по&nbsp;закупкам, якобы помогающим обходу санкций и&nbsp;связанным с&nbsp;заключением Навального.
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192
40
192
40
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4.7
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банки, финансы, экономика, новости, россия, валюта, сбережения
Банки, Финансы, Экономика, Новости, РОССИЯ, валюта, сбережения
13:36 25.02.2024
 
СМИ рассказали об увеличении объема долларовых сбережений россиян

"Известия": объем долларовых сбережений россиян вырос до 8,7 трлн рублей

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Россияне продолжают хранить деньги в долларах, в январе 2024 года объем сбережений в валюте составил 8,7 триллиона рублей, сообщило издание "Известия". 
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"Опасаясь обесценивания сбережений из-за высокой инфляции в России, люди предпочитают хранить деньги в твердой валюте вроде доллара или евро. При этом многие недооценивают риски, связанные с такими вложениями", — рассказал аналитик Александр Потавин.
Кроме того, зафиксирована тенденция к снижению объемов наличной инвалюты в сбережениях в сравнении с безналичной, которую россияне продолжают активно покупать. Это обусловлено желанием инвестировать ее в различные инструменты. По информации банка "Русский стандарт", в январе 2024 года граждане покупали безналичный доллар на 52% чаще, чем продавали его.
Тем не менее, эксперты предупреждают россиян о потенциальных рисках, которые несет хранение сбережений в валюте. Так, по словам аналитиков, в случае введения очередных антироссийских рестрикций валютные счета могут в любой момент быть заморожены. Более того, россияне могут понести убытки от волатильности курса.
Ранее США ввели более 500 новых санкций против России. Сообщалось, что в этот раз ограничения затронут финансовый сектор, ВПК, а также сети по закупкам, якобы помогающим обходу санкций и связанным с заключением Навального.
 
БанкиФинансыЭкономикаНовостиРОССИЯвалютасбережения
 
 
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