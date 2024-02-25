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Крым хочет взыскать с Украины компенсацию за энергоблокаду - 25.02.2024, ПРАЙМ
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Крым хочет взыскать с Украины компенсацию за энергоблокаду
Крым хочет взыскать с Украины компенсацию за энергоблокаду - 25.02.2024, ПРАЙМ
Крым хочет взыскать с Украины компенсацию за энергоблокаду
Крым намерен подать несколько исков к Киеву по возмещению ущерба от энергетической блокады, сумма которого превышает пять триллионов рублей, заявил председатель | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T20:11+0300
2024-02-25T20:11+0300
энергетика
новости
россия
крым
энергоблокада
иск
компенсация
/img/sharing/article/843160129.jpg?8422954531708881064
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Крым намерен подать несколько исков к&nbsp;Киеву по&nbsp;возмещению ущерба от&nbsp;энергетической блокады, сумма которого превышает пять триллионов рублей, заявил председатель парламента республики Владимир Константинов.&nbsp;"Сейчас мы завершаем подсчет ущерба от&nbsp;энергоблокады. Предварительно, он оценивается в&nbsp;сумму более 3 триллионов рублей. Вместе с&nbsp;Общественной палатой Крыма мы также подготовим иск, устанавливающий право крымчан на&nbsp;получение компенсации понесенных в&nbsp;результате блокады убытков,&nbsp;&mdash;&nbsp;это порядка 2 триллионов рублей. Кроме того, планируем участвовать в&nbsp;подготовке исков от&nbsp;наших предприятий",&nbsp;&mdash;&nbsp;написал Константинов в&nbsp;своем Telegram-канале, ссылаясь на&nbsp;эфир "Соловьев Live"Крым был полностью обесточен в&nbsp;ночь на&nbsp;22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на&nbsp;территории Херсонской области вышли из&nbsp;строя все четыре ЛЭП, идущие с&nbsp;Украины. Ситуация улучшилась с&nbsp;поэтапным запуском энергомоста из&nbsp;Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в&nbsp;мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС&nbsp;&mdash;&nbsp;"Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а&nbsp;также построили новую электростанцию на&nbsp;Сакской ТЭЦ.
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энергетика, новости, россия, крым, энергоблокада, иск, компенсация
Энергетика, Новости, РОССИЯ, КРЫМ, энергоблокада, иск, компенсация
20:11 25.02.2024
 
Крым хочет взыскать с Украины компенсацию за энергоблокаду

Константинов: ущерб от энергоблокады Крыма превысил пять триллионов рублей

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — ПРАЙМ. Крым намерен подать несколько исков к Киеву по возмещению ущерба от энергетической блокады, сумма которого превышает пять триллионов рублей, заявил председатель парламента республики Владимир Константинов. 
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"Сейчас мы завершаем подсчет ущерба от энергоблокады. Предварительно, он оценивается в сумму более 3 триллионов рублей. Вместе с Общественной палатой Крыма мы также подготовим иск, устанавливающий право крымчан на получение компенсации понесенных в результате блокады убытков, — это порядка 2 триллионов рублей. Кроме того, планируем участвовать в подготовке исков от наших предприятий", — написал Константинов в своем Telegram-канале, ссылаясь на эфир "Соловьев Live"
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС — "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
 
ЭнергетикаНовостиРОССИЯКРЫМэнергоблокадаисккомпенсация
 
 
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