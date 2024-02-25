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Крым хочет взыскать с Украины компенсацию за энергоблокаду

Крым хочет взыскать с Украины компенсацию за энергоблокаду - 25.02.2024, ПРАЙМ

Крым хочет взыскать с Украины компенсацию за энергоблокаду

Крым намерен подать несколько исков к Киеву по возмещению ущерба от энергетической блокады, сумма которого превышает пять триллионов рублей, заявил председатель | 25.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-25T20:11+0300

2024-02-25T20:11+0300

2024-02-25T20:11+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — ПРАЙМ. Крым намерен подать несколько исков к Киеву по возмещению ущерба от энергетической блокады, сумма которого превышает пять триллионов рублей, заявил председатель парламента республики Владимир Константинов. "Сейчас мы завершаем подсчет ущерба от энергоблокады. Предварительно, он оценивается в сумму более 3 триллионов рублей. Вместе с Общественной палатой Крыма мы также подготовим иск, устанавливающий право крымчан на получение компенсации понесенных в результате блокады убытков, — это порядка 2 триллионов рублей. Кроме того, планируем участвовать в подготовке исков от наших предприятий", — написал Константинов в своем Telegram-канале, ссылаясь на эфир "Соловьев Live"Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС — "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.

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энергетика, новости, россия, крым, энергоблокада, иск, компенсация