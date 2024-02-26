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Шанс на восстановление - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Шанс на восстановление
Шанс на восстановление - 26.02.2024, ПРАЙМ
Шанс на восстановление
Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 0,09%, до 3142 п., индекс РТС просел на 0,34%, до 1064 п. на фоне ослабления рубля к доллару США до 92,8525 руб. и к евро | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T12:23+0300
2024-02-26T12:23+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
красное море
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Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 0,09%, до 3142 п., индекс РТС просел на 0,34%, до 1064 п. на фоне ослабления рубля к доллару США до 92,8525 руб. и к евро до 100,0150 руб. Полагаем, что в понедельник индексы повысятся в начале торгов на фоне менее жестких санкций, чем предполагалось.Новые санкции направлены преимущественно на компании, связанные с ОПК, международной торговлей и финансами. Из публичных компаний, оказавшихся под санкциями, можно выделить НОВАТЭК, ТМК, ЮГК, ПИК, Мечел, Global Ports. Само по себе это неприятно, хотя мы не ожидаем, что принятые меры повлияют на деятельность указанных компаний, учитывая тот факт, что Россия не первый год находится под санкциями. В частности, проект НОВАТЭКа Арктик СПГ–2, несмотря на санкции, близок к отправке первого груза на экспорт благодаря сотрудничестве с Китаем, пришедшим на смену западным компаниям.С трудностями из-за санкций может столкнуться также судостроительный комплекс "Звезда", который итак перегружен заказами и вынужден удлинять сроки поставок в виду недостатка комплектующих и мощностей. Это может усугубить ситуацию с дефицитом флота и привести к удорожанию фрахта.Котировки Brent в пятницу отступили от уровня сопротивления в области $84 за баррель. Тем не менее в случае преодоления этой отметки откроется путь для дальнейшего роста нефтяных котировок в направлении $90-95 за баррель. Мы полагаем, что вероятность реализации такого сценария является достаточно высокой, поскольку обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной, а перевозчики сообщают о дефиците танкеров из-за участившихся атак на корабли в Красном море, что провоцирует рост цен на нефть.На текущей неделе начнется налоговый период, что будет способствовать увеличению предложения валюты на рынке, и мы полагаем, что локально рубль может несколько укрепиться в направлении 90 руб. за доллар США. Тем не менее, если рубль закрепиться выше отметки 93 руб. за доллар США, то откроется потенциал дальнейшего ослабления национальной валюты до 95-100 руб. за доллар США.
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2024
Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
индекс мосбиржи, красное море
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, КРАСНОЕ МОРЕ
12:23 26.02.2024
 

Шанс на восстановление

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
Все материалы
Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 0,09%, до 3142 п., индекс РТС просел на 0,34%, до 1064 п. на фоне ослабления рубля к доллару США до 92,8525 руб. и к евро до 100,0150 руб. Полагаем, что в понедельник индексы повысятся в начале торгов на фоне менее жестких санкций, чем предполагалось.
Новые санкции направлены преимущественно на компании, связанные с ОПК, международной торговлей и финансами. Из публичных компаний, оказавшихся под санкциями, можно выделить НОВАТЭК, ТМК, ЮГК, ПИК, Мечел, Global Ports. Само по себе это неприятно, хотя мы не ожидаем, что принятые меры повлияют на деятельность указанных компаний, учитывая тот факт, что Россия не первый год находится под санкциями. В частности, проект НОВАТЭКа Арктик СПГ–2, несмотря на санкции, близок к отправке первого груза на экспорт благодаря сотрудничестве с Китаем, пришедшим на смену западным компаниям.
С трудностями из-за санкций может столкнуться также судостроительный комплекс "Звезда", который итак перегружен заказами и вынужден удлинять сроки поставок в виду недостатка комплектующих и мощностей. Это может усугубить ситуацию с дефицитом флота и привести к удорожанию фрахта.
Котировки Brent в пятницу отступили от уровня сопротивления в области $84 за баррель. Тем не менее в случае преодоления этой отметки откроется путь для дальнейшего роста нефтяных котировок в направлении $90-95 за баррель. Мы полагаем, что вероятность реализации такого сценария является достаточно высокой, поскольку обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной, а перевозчики сообщают о дефиците танкеров из-за участившихся атак на корабли в Красном море, что провоцирует рост цен на нефть.
На текущей неделе начнется налоговый период, что будет способствовать увеличению предложения валюты на рынке, и мы полагаем, что локально рубль может несколько укрепиться в направлении 90 руб. за доллар США. Тем не менее, если рубль закрепиться выше отметки 93 руб. за доллар США, то откроется потенциал дальнейшего ослабления национальной валюты до 95-100 руб. за доллар США.
 
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