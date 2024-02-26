https://1prime.ru/20240226/844499066.html

Дания прекратила расследование ЧП на "Северных потоках"

Дания прекратила расследование ЧП на "Северных потоках" - 26.02.2024, ПРАЙМ

Дания прекратила расследование ЧП на "Северных потоках"

Датская полиция приняла решение прекратить расследование диверсии на российских газопроводах "Северный поток". Об этом говорится в размещенном на сайте... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T12:36+0300

2024-02-26T12:36+0300

2024-02-26T14:15+0300

чп на северных потоках

дания

расследование

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Датская полиция приняла решение прекратить расследование диверсии на российских газопроводах "Северный поток". Об этом говорится в размещенном на сайте правоохранительных органов Дании заявлении."Полиция Копенгагена приняла решение завершить уголовное расследование взрывов (на "Северных потоках" - ред.)", - сказано в тексте.Отмечается, что в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках". При этом расследование резюмировало, что имела место умышленная диверсия.В начале феврала о прекращении расследования подрывов газпроводов заявляла Швеция.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор " Северного потока " Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

/20240226/844495609.html

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чп на северных потоках, дания, расследование