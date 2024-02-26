Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дания прекратила расследование ЧП на "Северных потоках" - 26.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240226/844499066.html
Дания прекратила расследование ЧП на "Северных потоках"
Дания прекратила расследование ЧП на "Северных потоках" - 26.02.2024, ПРАЙМ
Дания прекратила расследование ЧП на "Северных потоках"
Датская полиция приняла решение прекратить расследование диверсии на российских газопроводах "Северный поток". Об этом говорится в размещенном на сайте... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T12:36+0300
2024-02-26T14:15+0300
чп на северных потоках
дания
расследование
/img/84031/80/840318006_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_45dafa2bb9199755798d82748ec84085.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Датская полиция приняла решение прекратить расследование диверсии на российских газопроводах "Северный поток". Об этом говорится в размещенном на сайте правоохранительных органов Дании заявлении."Полиция Копенгагена приняла решение завершить уголовное расследование взрывов (на "Северных потоках" - ред.)", - сказано в тексте.Отмечается, что в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках". При этом расследование резюмировало, что имела место умышленная диверсия.В начале феврала о прекращении расследования подрывов газпроводов заявляла Швеция.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор " Северного потока " Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
/20240226/844495609.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
/img/84031/80/840318006_111:0:1036:694_1920x0_80_0_0_8eee03ca2f9cd3abaaac098849449a8a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
чп на северных потоках, дания, расследование
ЧП на Северных потоках, ДАНИЯ, расследование
12:36 26.02.2024 (обновлено: 14:15 26.02.2024)
 
Дания прекратила расследование ЧП на "Северных потоках"

Полиция Дании прекратила расследование ЧП на "Северных потоках"

© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Danish Defence
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Датская полиция приняла решение прекратить расследование диверсии на российских газопроводах "Северный поток". Об этом говорится в размещенном на сайте правоохранительных органов Дании заявлении.
Транзит и поставки газа - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
Определен момент, когда полностью перекроют украинский транзит
12:22
"Полиция Копенгагена приняла решение завершить уголовное расследование взрывов (на "Северных потоках" - ред.)", - сказано в тексте.
Отмечается, что в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках". При этом расследование резюмировало, что имела место умышленная диверсия.
В начале феврала о прекращении расследования подрывов газпроводов заявляла Швеция.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор " Северного потока " Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
 
ЧП на Северных потокахДАНИЯрасследование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала