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Россияне стали дольше продавать "вторичку", пишет СМИ - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Россияне стали дольше продавать "вторичку", пишет СМИ
Россияне стали дольше продавать "вторичку", пишет СМИ - 26.02.2024, ПРАЙМ
Россияне стали дольше продавать "вторичку", пишет СМИ
Средний срок продаж жилья на вторичном рынке в России увеличился в полтора раза, до 138 дней, рассказали РЕН ТВ в федеральной компании "Этажи". | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T12:46+0300
2024-02-26T14:40+0300
россия
вторичный рынок жилья
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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Средний срок продаж жилья на вторичном рынке в России увеличился в полтора раза, до 138 дней, рассказали РЕН ТВ в федеральной компании "Этажи".Как отметил ведущий аналитик компании Александр Иванов, показатели начали подниматься на фоне роста ипотечных ставок по стандартным программам на готовые квартиры. По его словам, покупателей на вторичном рынке стало меньше на 15 – 20 процентов, при этом желающие приобрести жилье начали искать варианты с наибольшим дисконтом.Иванов добавил, что сроки продаж "вторички" в условиях постепенного роста предложения такого жилья увеличатся еще на 15 – 20 процентов. Как подчеркнул эксперт, девелоперы расширят программы по выкупу жилья на принципах trade-in. Также, по мнению аналитика, увеличится число программ по покупке жилья в рассрочку."На вторичном рынке рассрочки между продавцами и покупателями тоже становятся все более популярными, причем как беспроцентные, так и с платой за рассрочку, но по ставке ниже, чем есть сейчас у банков", - сказал Иванов.Trade-in – система покупки, при которой покупатель отдает продавцу старый товар в зачет стоимости нового. Основная особенность заключается в том, что покупка нового жилья и продажа старого осуществляются одновременно.
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россия, вторичный рынок жилья
РОССИЯ, вторичный рынок жилья
12:46 26.02.2024 (обновлено: 14:40 26.02.2024)
 
Россияне стали дольше продавать "вторичку", пишет СМИ

"Этажи": продажи "вторички" в России затянулись в 1,5 раза

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкРеализация программы по расселению из ветхого и аварийного жилья в Забайкалье
Реализация программы по расселению из ветхого и аварийного жилья в Забайкалье - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Средний срок продаж жилья на вторичном рынке в России увеличился в полтора раза, до 138 дней, рассказали РЕН ТВ в федеральной компании "Этажи".
Москва - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
Россиян предупредили о новых проблемах с ипотекой с 1 марта
02:02
Как отметил ведущий аналитик компании Александр Иванов, показатели начали подниматься на фоне роста ипотечных ставок по стандартным программам на готовые квартиры. По его словам, покупателей на вторичном рынке стало меньше на 15 – 20 процентов, при этом желающие приобрести жилье начали искать варианты с наибольшим дисконтом.
Иванов добавил, что сроки продаж "вторички" в условиях постепенного роста предложения такого жилья увеличатся еще на 15 – 20 процентов. Как подчеркнул эксперт, девелоперы расширят программы по выкупу жилья на принципах trade-in. Также, по мнению аналитика, увеличится число программ по покупке жилья в рассрочку.
"На вторичном рынке рассрочки между продавцами и покупателями тоже становятся все более популярными, причем как беспроцентные, так и с платой за рассрочку, но по ставке ниже, чем есть сейчас у банков", - сказал Иванов.
Trade-in – система покупки, при которой покупатель отдает продавцу старый товар в зачет стоимости нового. Основная особенность заключается в том, что покупка нового жилья и продажа старого осуществляются одновременно.
 
РОССИЯвторичный рынок жилья
 
 
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