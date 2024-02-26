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Расчеты по риску "дожития" будут учитывать изменение ставки, заявили в ЦБ

Расчеты по риску "дожития" будут учитывать изменение ставки, заявили в ЦБ - 26.02.2024, ПРАЙМ

Расчеты по риску "дожития" будут учитывать изменение ставки, заявили в ЦБ

Доход клиентов страховщиков инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) по продуктам с риском "дожитие" будет рассчитан с учетом ключевой... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T14:33+0300

2024-02-26T14:33+0300

2024-02-26T14:37+0300

россия

цб

ключевая ставка

банк россии

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Доход клиентов страховщиков инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) по продуктам с риском "дожитие" будет рассчитан с учетом ключевой ставки после вступления в силу изменений в соответствующее указание Банка России, сказал журналистам директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов. Он пояснил, что на текущий момент это указание (№5968-У) действует. Согласно ему, в случае смерти выплата гражданина зависит от той суммы, которую он заплатил. В этом указании также есть таблицы коэффициентов для расчета страховой суммы по риску смерти и предусмотрена их дифференциация в зависимости от размера ключевой ставки Банка России. Теперь же в задачах ЦБ привязать доход по риску "дожития" к изменениям ключевой ставки, что ранее предлагали сами страховщики. "Первоначально у нас была история такая, что в случае смерти выплата гражданина зависит от той суммы, которую он заплатил - обычная практика. Потом было обсуждение со страховым рынком, который сказал: у нас, к счастью, не так много граждан умирает, поэтому давайте мы скажем, что у гражданина есть два варианта или у нас есть два варианта. Либо он в случае смерти много получит, либо в случае дожития много получит. Мы сказали, что с этим согласны. Это означает, что гражданин все-таки получит (доход – ред.) в случае дожития, а не страховщик", - прокомментировал идею внесения изменений в указание Смирнов. "Ранее у страховщиков была зависимость суммы выплаты при смерти гражданина от уплаченной премии. Что мы добавили? Мы добавили, что в зависимости от выбора гражданина и страховщика - совместного выбора - возможна вторая опция, что от суммы премии зависит не выплата по смерти, а выплата по дожитию. Вся разница", - продолжил он. По его словам, несправедливо, когда страховщик получает деньги от клиента при заключении договора и инвестирует их, ставка ЦБ со временем меняется, а гражданин получает одинаковый доход как в случае с ключевой ставкой по 5%, так и в случае со ставкой в 16%. "Когда мы делали первый указ 5968, мы его делали при низкой ставке. Соответственно, в связи с тем, что выплаты по жизни, что по смерти - они все равно зависят от ставки (ключевой - ред.), мы ровно по тому же механизму, который у нас был в предыдущей истории, когда мы калибровали цифры по выплатам по смерти, исходя из относительно низкого по нынешним меркам уровня ставок, мы сделаем то же самое относительно нынешних ставок (по риску "дожития" - ред.)".

/20240222/843144237.html

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россия, цб, ключевая ставка