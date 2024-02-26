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Акции ЧЭМК передали государству по требованию Генпрокуратуры - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Акции ЧЭМК передали государству по требованию Генпрокуратуры
Акции ЧЭМК передали государству по требованию Генпрокуратуры - 26.02.2024, ПРАЙМ
Акции ЧЭМК передали государству по требованию Генпрокуратуры
Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче России акций заводов промышленной группы Челябинского электрометаллургического... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T19:04+0300
2024-02-26T19:04+0300
чэмк
россия
акции
национализация
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче России акций заводов промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), следует из картотеки дела."Судебное заседание завершено. Иск удовлетворить полностью", — говорится в документе, опубликованном в понедельник.Полный текст решения опубликован не будет, по требованию Генпрокуратуры все заседания проходили в закрытом режиме.Ранее арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры арестовал активы ЧЭМК и еще двух заводов группы — АО "Серовский завод ферросплавов" (СЗФ) и АО "Кузнецкие ферросплавы". Обеспечительные меры по иску "об истребовании имущества из чужого незаконного владения" к челябинской компании "Эталон" и ее владельцам, бизнесмену Юрию Антипову и его супруге Людмиле Антиповой, приняты 6 февраля.В своем иске Генпрокуратура РФ просила истребовать "из незаконного владения" "Эталона" в пользу России госимущество в виде обыкновенных акций предприятий: 53 миллиона акций СЗФ, 643 миллиона акций ЧЭМК и 67 миллионов акций "Кузнецких ферросплавов". На предварительном заседании гособвинитель отмечал, что речь идет о передаче 100% акций трех заводов промгруппы.Ранее президент России Владимир Путин распорядился вывести за пределы города часть вредного производства заводов ЧЭМК, рабочие места при этом будут сохранены.
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чэмк, россия, акции, национализация
ЧЭМК, РОССИЯ, Акции, Национализация
19:04 26.02.2024
 
Акции ЧЭМК передали государству по требованию Генпрокуратуры

Суд удовлетворил иск ГП о передаче акций заводов группы ЧЭМК государству

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЧелябинский электрометаллургический комбинат
Челябинский электрометаллургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче России акций заводов промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), следует из картотеки дела.
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"Судебное заседание завершено. Иск удовлетворить полностью", — говорится в документе, опубликованном в понедельник.
Полный текст решения опубликован не будет, по требованию Генпрокуратуры все заседания проходили в закрытом режиме.
Ранее арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры арестовал активы ЧЭМК и еще двух заводов группы — АО "Серовский завод ферросплавов" (СЗФ) и АО "Кузнецкие ферросплавы".
Обеспечительные меры по иску "об истребовании имущества из чужого незаконного владения" к челябинской компании "Эталон" и ее владельцам, бизнесмену Юрию Антипову и его супруге Людмиле Антиповой, приняты 6 февраля.
В своем иске Генпрокуратура РФ просила истребовать "из незаконного владения" "Эталона" в пользу России госимущество в виде обыкновенных акций предприятий: 53 миллиона акций СЗФ, 643 миллиона акций ЧЭМК и 67 миллионов акций "Кузнецких ферросплавов". На предварительном заседании гособвинитель отмечал, что речь идет о передаче 100% акций трех заводов промгруппы.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился вывести за пределы города часть вредного производства заводов ЧЭМК, рабочие места при этом будут сохранены.
 
ЧЭМКРОССИЯАкцииНационализация
 
 
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