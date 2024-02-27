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Начало конца. Пушков указал на дальнейшую судьбу гегемонизма Запада
Начало конца. Пушков указал на дальнейшую судьбу гегемонизма Запада - 27.02.2024, ПРАЙМ
Начало конца. Пушков указал на дальнейшую судьбу гегемонизма Запада
Высокая степень самодовольства, преувеличение собственных сил и недооценка противника являются верными признаками начала конца мирового гегемона, отметил в... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T08:46+0300
2024-02-27T08:46+0300
2024-02-27T10:32+0300
алексей пушков
запад
нато
сша
жозеп боррель
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Высокая степень самодовольства, преувеличение собственных сил и недооценка противника являются верными признаками начала конца мирового гегемона, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главы внешней политики ЕС Жозепа Бореля, признавшего, что "эпоха доминирования Запада окончательно закончилась".По словам Пушкова, Борель, видимо, отдает себе отчет в том, что Западу угрожают куда бОльшие неприятности, если он настроит против себя глобальное большинство, а сам останется в меньшинстве - в положении "Запад против всех остальных".Сенатор напомнил, что эту формулу выдвинул Сэмюэл Хантингтон еще в 1995 году в его труде "Столкновение цивилизаций" — ученый предвидел такое развитие событий еще до того, как "закусившие удила неоконсерваторы и близкие к ним либеральные на Западе интервенционисты" были одержимы идеями "демократизации Большого Среднего Востока" через войны в Афганистане и Ираке, и тогда же НАТО начала безудержно расширяться на восток."Падение мировых гегемонов, как показывает история, начинается тогда, когда они достигают пика своего могущества. Никогда Наполеон не был так силен, как в момент, когда он пошел в роковой для него поход на Россию. Пик могущества нацистской Германии пришелся на 1941 год, когда под ней была почти вся Европа, а конец ее замаячил через два года после нападения на СССР", — подчеркнул Пушков.Как напомнил сенатор, никогда США не были так сильны, как после распада Советского Союза — тогда возник однополярный мир во главе с США. "И вот на пике своего могущества США начали вязнуть в войнах - иракской, сирийский и афганской, которую они спустя 20 лет проиграли, а экономически стали теснимы Китаем. И ЕС идет к своему кризису на пике собственной экспансии, кажущегося всесилия и неизбывного самодовольства", — подчеркнул Пушков.
/20240225/843159391.html
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алексей пушков, запад, нато, сша, жозеп боррель
Алексей Пушков, ЗАПАД, НАТО, США, Жозеп Боррель
Начало конца. Пушков указал на дальнейшую судьбу гегемонизма Запада
Пушков: сейчас наблюдаются признаки начала конца мирового гегемонизма Запада
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ.
Высокая степень самодовольства, преувеличение собственных сил и недооценка противника являются верными признаками начала конца мирового гегемона, отметил в своем Telegram-канале
сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главы внешней политики ЕС Жозепа Бореля, признавшего, что "эпоха доминирования Запада окончательно закончилась".
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По словам Пушкова, Борель, видимо, отдает себе отчет в том, что Западу угрожают куда бОльшие неприятности, если он настроит против себя глобальное большинство, а сам останется в меньшинстве - в положении "Запад против всех остальных".
Сенатор напомнил, что эту формулу выдвинул Сэмюэл Хантингтон еще в 1995 году в его труде "Столкновение цивилизаций" — ученый предвидел такое развитие событий еще до того, как "закусившие удила неоконсерваторы и близкие к ним либеральные на Западе интервенционисты" были одержимы идеями "демократизации Большого Среднего Востока" через войны в Афганистане и Ираке, и тогда же НАТО начала безудержно расширяться на восток.
"Падение мировых гегемонов, как показывает история, начинается тогда, когда они достигают пика своего могущества. Никогда Наполеон не был так силен, как в момент, когда он пошел в роковой для него поход на Россию. Пик могущества нацистской Германии пришелся на 1941 год, когда под ней была почти вся Европа, а конец ее замаячил через два года после нападения на СССР", — подчеркнул Пушков.
Как напомнил сенатор, никогда США не были так сильны, как после распада Советского Союза — тогда возник однополярный мир во главе с США. "И вот на пике своего могущества США начали вязнуть в войнах - иракской, сирийский и афганской, которую они спустя 20 лет проиграли, а экономически стали теснимы Китаем. И ЕС идет к своему кризису на пике собственной экспансии, кажущегося всесилия и неизбывного самодовольства", — подчеркнул Пушков.