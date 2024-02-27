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В Британии создадут первый в мире центр исследования циркулярной экономики

В Британии создадут первый в мире центр исследования циркулярной экономики - 27.02.2024, ПРАЙМ

В Британии создадут первый в мире центр исследования циркулярной экономики

В Великобритании будет создан первый в мире центр исследований в области циркулярной экономики, сообщает во вторник правительство страны. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T11:07+0300

2024-02-27T11:07+0300

2024-02-27T11:23+0300

британия

экономика

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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. В Великобритании будет создан первый в мире центр исследований в области циркулярной экономики, сообщает во вторник правительство страны."В Великобритании будет создан первый в мире международный центр передового опыта по устойчивому управлению ресурсами в рамках циркулярной экономики, получивший поддержку ООН", – сказано в пресс-релизе на сайте британского правительства.Центр будет разрабатывать устойчивые подходы к циркулярной экономике и эффективности использования ресурсов, чтобы обеспечить сокращение выбросов углерода и переход к "зеленому" будущему, уточняется в материале.Центр, официальное открытие которого состоится в апреле 2024 года, будет сформирован на основе пяти учреждений: Университетский колледж Лондона, Эксетерский университет, Лондонский университет Брунеля, Университет Суонси и Британская геологическая служба.Циркулярная экономика - модель производства и потребления, которая подразумевает повторное использование, восстановление и переработку существующих материалов и продуктов как можно дольше.

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британия, экономика