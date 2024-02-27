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ВТБ перейдет на российскую ОС до конца года

ВТБ перейдет на российскую ОС до конца года - 27.02.2024, ПРАЙМ

ВТБ перейдет на российскую ОС до конца года

ВТБ до конца 2024 года планирует перевести сотрудников на отечественную операционную систему Astra Linux, сообщила пресс-служба банка. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T11:26+0300

2024-02-27T11:26+0300

2024-02-27T11:26+0300

втб

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. ВТБ до конца 2024 года планирует перевести сотрудников на отечественную операционную систему Astra Linux, сообщила пресс-служба банка. "Банк ВТБ в рамках достижения технологического суверенитета и миграции с зарубежных программных решений на отечественные разработки до конца 2024 года рассчитывает перевести своих сотрудников на российскую операционную систему Astra Linux", - сказано в сообщении. ВТБ приобрел бессрочные лицензии операционной системы Astra Linux у ГК "Астра" в рамках стратегического партнерства, заключенного банком и ИТ-группой в июне 2023 года, уточнила пресс-служба. Приобретенный пакет расширенной техподдержки рассчитан на два года, в рамках этого срока банк будет получать все необходимые обновления и услуги сопровождения. Внедрение операционной системы происходит по итогам пилотного тестирования, продолжавшегося в течение 2023 года. "Первые 3,5 тысяч сотрудников различных подразделений банка уже используют Astra Linux в качестве основной операционной системы. На рабочих местах еще более 30 тысяч сотрудников были проведены предварительные работы по установке российской операционной системы", - рассказал замруководителя технологического блока – старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов. Astra Linux Special Edition — сертифицированная ОС со встроенными средствами защиты информации для стабильных и безопасных ИТ-инфраструктур любого масштаба и бесперебойной обработки информации различной степени конфиденциальности. Система соответствует всем принятым в РФ требованиям безопасности для использования в органах исполнительной власти, госкомпаниях, госкорпорациях, предприятиях промышленности, энергетического и нефтегазового секторов, на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), в банковской сфере, системах здравоохранения и образования.

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втб, ос, импортозамещение