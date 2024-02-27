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Объем фальшивых денег в России достиг исторического минимума
Объем фальшивых денег в России достиг исторического минимума - 27.02.2024, ПРАЙМ
Объем фальшивых денег в России достиг исторического минимума
Фальшивомонетничество в России в прошлом году достигло исторического минимума - всего две подделки на один миллион банкнот, следует из данных ЦБ. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T11:43+0300
2024-02-27T11:43+0300
2024-02-27T12:16+0300
россия
цб
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Фальшивомонетничество в России в прошлом году достигло исторического минимума - всего две подделки на один миллион банкнот, следует из данных ЦБ. "Показатель, характеризующий уровень фальшивомонетничества, равный отношению количества выявленных поддельных банкнот Банка России к количеству банкнот в обращении, снизился по сравнению с 2022 годом и составил 2 подделки на 1 миллион банкнот, находящихся в обращении", - пишет регулятор. Столь низкого уровня не было как минимум с 2011 года - более ранней статистики регулятор не приводит. Отмечается, что в 2023 году всего было обнаружено 12 425 поддельных денежных знаков Банка России, из них 8 856 поддельных пятитысячных банкнот, 2 438 фальшивых купюр в 1000 рублей и 671 - в 2000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей - лишь одна. Среди монет самыми популярными у фальшивомонетчиков были 10 рублей - были выявлены 154 поддельные монеты этого номинала, также обнаружили 61 поддельную монету в 5 рублей. Наибольшее количество поддельных денежных знаков обнаружено в Центральном федеральном округе, наименьшее - в Дальневосточном федеральном округе.
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россия, цб
Объем фальшивых денег в России достиг исторического минимума
ЦБ: фальшивомонетничество в России достигло исторического минимума в 2023 году
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Фальшивомонетничество в России в прошлом году достигло исторического минимума - всего две подделки на один миллион банкнот, следует из данных ЦБ.
"Показатель, характеризующий уровень фальшивомонетничества, равный отношению количества выявленных поддельных банкнот Банка России к количеству банкнот в обращении, снизился по сравнению с 2022 годом и составил 2 подделки на 1 миллион банкнот, находящихся в обращении", - пишет регулятор. Столь низкого уровня не было как минимум с 2011 года - более ранней статистики регулятор не приводит.
Отмечается, что в 2023 году всего было обнаружено 12 425 поддельных денежных знаков Банка России, из них 8 856 поддельных пятитысячных банкнот, 2 438 фальшивых купюр в 1000 рублей и 671 - в 2000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей - лишь одна.
Среди монет самыми популярными у фальшивомонетчиков были 10 рублей - были выявлены 154 поддельные монеты этого номинала, также обнаружили 61 поддельную монету в 5 рублей.
Наибольшее количество поддельных денежных знаков обнаружено в Центральном федеральном округе, наименьшее - в Дальневосточном федеральном округе.