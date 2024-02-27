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Белоусов оценил возможности российской промышленности - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Белоусов оценил возможности российской промышленности
Белоусов оценил возможности российской промышленности - 27.02.2024, ПРАЙМ
Белоусов оценил возможности российской промышленности
Промышленность России может решать практически любые задачи, которые стоят перед страной, она современная и конкурентоспособная, сказал первый вице-премьер... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T12:07+0300
2024-02-27T12:07+0300
россия
промышленность
андрей белоусов
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Промышленность России может решать практически любые задачи, которые стоят перед страной, она современная и конкурентоспособная, сказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов. "За (последние - ред.) 20 лет мы создали современную, конкурентоспособную промышленность, которая может решать практически любые задачи, которые стоят перед страной", - отметил Белоусов, выступая во вторник на Дне предпринимательства на выставке "Россия". "Достаточно сказать, что эта промышленность практически полностью обновилась, за 20 лет почти 100% мощностей - 85% мощностей - было построено заново", - добавил он. Первый вице-премьер отметил нередкое мнение о том, что достижения России - это в значительной мере результат достижений поколений, которые жили в СССР. "Это действительно так в значительной мере, но хочу обратить внимание, что сегодня экономика стала другой, промышленность стала другой - это уже не та экономика, которая была построена при Советском Союзе", - пояснил Белоусов. Он также обратил внимание, что объемы промышленности России выросли почти в 2,5 раза с 2000 года.
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россия, промышленность, андрей белоусов
РОССИЯ, Промышленность, Андрей Белоусов
12:07 27.02.2024
 
Белоусов оценил возможности российской промышленности

Белоусов: промышленность РФ решит практически любые стоящие перед страной задачи

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства РФ
Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Промышленность России может решать практически любые задачи, которые стоят перед страной, она современная и конкурентоспособная, сказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
"За (последние - ред.) 20 лет мы создали современную, конкурентоспособную промышленность, которая может решать практически любые задачи, которые стоят перед страной", - отметил Белоусов, выступая во вторник на Дне предпринимательства на выставке "Россия".
"Достаточно сказать, что эта промышленность практически полностью обновилась, за 20 лет почти 100% мощностей - 85% мощностей - было построено заново", - добавил он.
Первый вице-премьер отметил нередкое мнение о том, что достижения России - это в значительной мере результат достижений поколений, которые жили в СССР. "Это действительно так в значительной мере, но хочу обратить внимание, что сегодня экономика стала другой, промышленность стала другой - это уже не та экономика, которая была построена при Советском Союзе", - пояснил Белоусов.
Он также обратил внимание, что объемы промышленности России выросли почти в 2,5 раза с 2000 года.
 
РОССИЯПромышленностьАндрей Белоусов
 
 
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