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Французов призвали протестовать против воинственной риторики Макрона - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Французов призвали протестовать против воинственной риторики Макрона
Французов призвали протестовать против воинственной риторики Макрона - 27.02.2024, ПРАЙМ
Французов призвали протестовать против воинственной риторики Макрона
Французам следует выходить на протесты против воинственной риторики президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее не исключил отправку солдат на Украину... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T12:46+0300
2024-02-27T12:46+0300
франция
эммануэль макрон
украина
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Французам следует выходить на протесты против воинственной риторики президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее не исключил отправку солдат на Украину. С таким призывом выступил лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Ранее Макрон заявил, что Евросоюз договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Киеву ракет среднего и дальнего радиуса действия. По его словам, Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон также сообщил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки на Украину войск, но консенсус по данному вопросу пока не достигнут. Позднее премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой России."Все силы мира должны объединиться, чтобы помешать Макрону в его воинственном безумии… Акция за мир в субботу 2.03 в 15 часов… в Париже: участвуем!", — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х.Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что возможная отправка странами Запада своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.Президент России Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда РФ достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Вашингтон знает, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с Россией.
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франция, эммануэль макрон, украина
ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, УКРАИНА
12:46 27.02.2024
 
Французов призвали протестовать против воинственной риторики Макрона

Политик Филиппо призвал французов к протесту против воинственной риторики Макрона

© РИА Новости . Евгений Полойко | Перейти в медиабанкПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Евгений Полойко
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Французам следует выходить на протесты против воинственной риторики президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее не исключил отправку солдат на Украину. С таким призывом выступил лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее Макрон заявил, что Евросоюз договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Киеву ракет среднего и дальнего радиуса действия. По его словам, Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон также сообщил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки на Украину войск, но консенсус по данному вопросу пока не достигнут. Позднее премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой России.
"Все силы мира должны объединиться, чтобы помешать Макрону в его воинственном безумии… Акция за мир в субботу 2.03 в 15 часов… в Париже: участвуем!", — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что возможная отправка странами Запада своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
Во Франции пришли в шок от заявления Зеленского о России
Вчера, 15:32
Президент России Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда РФ достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Вашингтон знает, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с Россией.
 
ФРАНЦИЯЭммануэль МакронУКРАИНА
 
 
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