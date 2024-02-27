https://1prime.ru/20240227/844575896.html

Французов призвали протестовать против воинственной риторики Макрона

Французов призвали протестовать против воинственной риторики Макрона - 27.02.2024, ПРАЙМ

Французов призвали протестовать против воинственной риторики Макрона

Французам следует выходить на протесты против воинственной риторики президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее не исключил отправку солдат на Украину... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T12:46+0300

2024-02-27T12:46+0300

2024-02-27T12:46+0300

франция

эммануэль макрон

украина

https://1prime.ru/img/84111/23/841112363_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_2de00f9f3f5202ad8a0f5fe0f8effc54.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Французам следует выходить на протесты против воинственной риторики президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее не исключил отправку солдат на Украину. С таким призывом выступил лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Ранее Макрон заявил, что Евросоюз договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Киеву ракет среднего и дальнего радиуса действия. По его словам, Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон также сообщил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки на Украину войск, но консенсус по данному вопросу пока не достигнут. Позднее премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой России."Все силы мира должны объединиться, чтобы помешать Макрону в его воинственном безумии… Акция за мир в субботу 2.03 в 15 часов… в Париже: участвуем!", — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х.Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что возможная отправка странами Запада своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.Президент России Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда РФ достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Вашингтон знает, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с Россией.

/20240226/844516956.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, эммануэль макрон, украина