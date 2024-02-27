https://1prime.ru/20240227/844586699.html

"Отличный бизнес". В США уже не скрывают циничного отношения к Украине

"Отличный бизнес". В США уже не скрывают циничного отношения к Украине - 27.02.2024, ПРАЙМ

"Отличный бизнес". В США уже не скрывают циничного отношения к Украине

Американские политики обсуждают конфликт на Украине с изрядной долей морального превосходства, но плохо скрывают свой циничный расчет: пока одни погибают,... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T15:00+0300

2024-02-27T15:00+0300

2024-02-27T15:00+0300

политика

украина

сша

сво

https://1prime.ru/img/84313/28/843132856_0:77:1289:802_1920x0_80_0_0_4822d97d2a819f413b6abfd699aa9c4d.jpg

МОСКВА, 27 фев- ПРАЙМ. Американские политики обсуждают конфликт на Украине с изрядной долей морального превосходства, но плохо скрывают свой циничный расчет: пока одни погибают, другие подкидывают денег для продолжения резни. Дело в том, что многие на Западе воспринимают боевые действия на чужой территории как выгодную сделку, пишет издание Responsible Statecraft.Бизнес и ничего личного – в подобном ключе высказываются многие сторонники войны до некоего победного конца и большинство противников мирных переговоров. Как заявил сенатор – республиканец Линдси Грэм: Соединенные Штаты дают оружие, дают кредиты, дают обещания, а Киев пусть сражается до последнего украинца."Мы вложим деньги, они – жизни", вторил ему бывший коллега сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер. "Это я и называю сделкой", — подчеркнул губернатор Северной Дакоты Дуг Бургум. Американцы "должны быть удовлетворены той выгодой, которую получают от инвестиций в Украину", — написал еще один сенатор от демократов Ричард Блюменталь.Тысячи людей погибают, становятся инвалидами, а американские политики относятся к этому, словно перед ними кнопки калькулятора и им нужно только подсчитать затраты, а затем получить выгоду, пишет автор публикации Бранко Марсетич. Становится все очевиднее, что основная масса сторонников продолжения конфликта – это зарубежные политики и журналисты, заключает RS.Полный текст читайте на ИноСМИ >>>

https://1prime.ru/20240227/844585056.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, сво