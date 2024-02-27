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"Отличный бизнес". В США уже не скрывают циничного отношения к Украине - 27.02.2024, ПРАЙМ
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"Отличный бизнес". В США уже не скрывают циничного отношения к Украине
"Отличный бизнес". В США уже не скрывают циничного отношения к Украине - 27.02.2024, ПРАЙМ
"Отличный бизнес". В США уже не скрывают циничного отношения к Украине
Американские политики обсуждают конфликт на Украине с изрядной долей морального превосходства, но плохо скрывают свой циничный расчет: пока одни погибают,... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T15:00+0300
2024-02-27T15:00+0300
политика
украина
сша
сво
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МОСКВА, 27 фев- ПРАЙМ. Американские политики обсуждают конфликт на Украине с изрядной долей морального превосходства, но плохо скрывают свой циничный расчет: пока одни погибают, другие подкидывают денег для продолжения резни. Дело в том, что многие на Западе воспринимают боевые действия на чужой территории как выгодную сделку, пишет издание Responsible Statecraft.Бизнес и ничего личного – в подобном ключе высказываются многие сторонники войны до некоего победного конца и большинство противников мирных переговоров. Как заявил сенатор – республиканец Линдси Грэм: Соединенные Штаты дают оружие, дают кредиты, дают обещания, а Киев пусть сражается до последнего украинца."Мы вложим деньги, они – жизни", вторил ему бывший коллега сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер. "Это я и называю сделкой", — подчеркнул губернатор Северной Дакоты Дуг Бургум. Американцы "должны быть удовлетворены той выгодой, которую получают от инвестиций в Украину", — написал еще один сенатор от демократов Ричард Блюменталь.Тысячи людей погибают, становятся инвалидами, а американские политики относятся к этому, словно перед ними кнопки калькулятора и им нужно только подсчитать затраты, а затем получить выгоду, пишет автор публикации Бранко Марсетич. Становится все очевиднее, что основная масса сторонников продолжения конфликта – это зарубежные политики и журналисты, заключает RS.Полный текст читайте на ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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украина, сша, сво
Политика, УКРАИНА, США, СВО
15:00 27.02.2024
 
"Отличный бизнес". В США уже не скрывают циничного отношения к Украине

RS: американские политики воспринимают конфликт на Украине как "выгодную сделку"

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЧастично разрушенный храм святой Марии Магдалины на одной из улиц в Авдеевке
Частично разрушенный храм святой Марии Магдалины на одной из улиц в Авдеевке - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 27 фев- ПРАЙМ. Американские политики обсуждают конфликт на Украине с изрядной долей морального превосходства, но плохо скрывают свой циничный расчет: пока одни погибают, другие подкидывают денег для продолжения резни. Дело в том, что многие на Западе воспринимают боевые действия на чужой территории как выгодную сделку, пишет издание Responsible Statecraft.
Бизнес и ничего личного – в подобном ключе высказываются многие сторонники войны до некоего победного конца и большинство противников мирных переговоров. Как заявил сенатор – республиканец Линдси Грэм: Соединенные Штаты дают оружие, дают кредиты, дают обещания, а Киев пусть сражается до последнего украинца.
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"Мы вложим деньги, они – жизни", вторил ему бывший коллега сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер. "Это я и называю сделкой", — подчеркнул губернатор Северной Дакоты Дуг Бургум. Американцы "должны быть удовлетворены той выгодой, которую получают от инвестиций в Украину", — написал еще один сенатор от демократов Ричард Блюменталь.
Тысячи людей погибают, становятся инвалидами, а американские политики относятся к этому, словно перед ними кнопки калькулятора и им нужно только подсчитать затраты, а затем получить выгоду, пишет автор публикации Бранко Марсетич. Становится все очевиднее, что основная масса сторонников продолжения конфликта – это зарубежные политики и журналисты, заключает RS.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>>
 
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