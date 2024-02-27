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Молдавским фермерам пообещали написать в ЕС письмо о помощи - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Молдавским фермерам пообещали написать в ЕС письмо о помощи
Молдавским фермерам пообещали написать в ЕС письмо о помощи - 27.02.2024, ПРАЙМ
Молдавским фермерам пообещали написать в ЕС письмо о помощи
Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил, что направит в Брюссель письмо с просьбой к ЕС оказать помощь протестующим в стране фермерам. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T15:53+0300
2024-02-27T15:53+0300
молдавия
молдавские фермеры
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КИШИНЕВ, 27 фев - ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил, что направит в Брюссель письмо с просьбой к ЕС оказать помощь протестующим в стране фермерам.Фермерские протесты начались 8 февраля в южных областях Молдавии. С 10 февраля к ним стали присоединяться аграрии из других районов, а с 12 по 23 февраля протестующие перекрывали тракторами таможню в Леушенах на границе с Румынией. Фермеры заявили, что дополнительным поводом для возмущения стало заявление президента Майи Санду о том, что сельское хозяйство не является приоритетом для экономики. С 22 февраля Боля возобновил переговорный процесс с протестующими."Мы напишем письмо в Брюссель, в первую очередь нужно поговорить о ситуации фермеров в Молдавии. Я уже бывал однажды в Брюсселе и объяснял это, нужно объяснить почему в итоге мы пришли к такой беде. Да, нам нужно в письме объяснить, какая сложилась ситуация. Мы пока не говорили о конкретной сумме помощи", - заявил Боля на брифинге после очередной встречи с фермерами.Министр отметил, что ему нужно будет обсудить с другими членами правительства как размер суммы, которую можно попросить у ЕС, так и другие возможные способы помощи аграриям.Один из организаторов протестов Сергей Стефанко, который также участвовал во встрече с Болей, сообщил, что фермерам предложат новый механизм кредитования. Он предполагает, что помощь смогут получить все аграрии, а не только производители зерновых. Ожидается, что новый механизм заработает уже 15 марта.Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.
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молдавия, молдавские фермеры
МОЛДАВИЯ, молдавские фермеры
15:53 27.02.2024
 
Молдавским фермерам пообещали написать в ЕС письмо о помощи

Глава Минсельхоза Молдавии пообещал направить в ЕС письмо с просьбой о помощи фермерам

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПротесты фермеров в Кишиневе
Протесты фермеров в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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КИШИНЕВ, 27 фев - ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил, что направит в Брюссель письмо с просьбой к ЕС оказать помощь протестующим в стране фермерам.
Фермерские протесты начались 8 февраля в южных областях Молдавии. С 10 февраля к ним стали присоединяться аграрии из других районов, а с 12 по 23 февраля протестующие перекрывали тракторами таможню в Леушенах на границе с Румынией. Фермеры заявили, что дополнительным поводом для возмущения стало заявление президента Майи Санду о том, что сельское хозяйство не является приоритетом для экономики. С 22 февраля Боля возобновил переговорный процесс с протестующими.
"Мы напишем письмо в Брюссель, в первую очередь нужно поговорить о ситуации фермеров в Молдавии. Я уже бывал однажды в Брюсселе и объяснял это, нужно объяснить почему в итоге мы пришли к такой беде. Да, нам нужно в письме объяснить, какая сложилась ситуация. Мы пока не говорили о конкретной сумме помощи", - заявил Боля на брифинге после очередной встречи с фермерами.
Министр отметил, что ему нужно будет обсудить с другими членами правительства как размер суммы, которую можно попросить у ЕС, так и другие возможные способы помощи аграриям.
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Один из организаторов протестов Сергей Стефанко, который также участвовал во встрече с Болей, сообщил, что фермерам предложат новый механизм кредитования. Он предполагает, что помощь смогут получить все аграрии, а не только производители зерновых. Ожидается, что новый механизм заработает уже 15 марта.
Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.
 
МОЛДАВИЯмолдавские фермеры
 
 
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