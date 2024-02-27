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Еврокомиссия предложила продлить сокращение спроса на газ в ЕС

Еврокомиссия предложила продлить сокращение спроса на газ в ЕС - 27.02.2024, ПРАЙМ

Еврокомиссия предложила продлить сокращение спроса на газ в ЕС

Еврокомиссия вновь предложила продлить действие скоординированного сокращения спроса на газ в ЕС на 15%, говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T16:14+0300

2024-02-27T16:14+0300

2024-02-27T16:14+0300

европа

газ

сокращение

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия вновь предложила продлить действие скоординированного сокращения спроса на газ в ЕС на 15%, говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте ЕК. Механизм был продлен в прошлом году после соответствующего предложения Еврокомиссии и действует до 31 марта 2024 года. "Учитывая, что срок действия чрезвычайного законодательства истекает 31 марта и что ситуация более стабильная, чем когда-либо за последние два года, Комиссия теперь предлагает принятие рекомендацию Совета по продолжению мер для сокращения спроса на газ на 15%", — говорится в документе. Отмечается, что это предложение будет обсуждаться еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон и министрами энергетики стран ЕС на совете министров 4 марта. В Еврокомиссии заявили, что экономия энергии по-прежнему необходима на фоне напряженной геополитической обстановки, ограниченности глобальных рынков газа и цели ЕС "полностью избавиться от российского ископаемого топлива". Такие меры будут способствовать поддержанию нынешней стабильности рынка и поддержат усилия Евросоюза по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу, говорится в пресс-релизе. В июле 2022 года Еврокомиссия предложила регулирование о снижении спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе, которое позднее согласовали министры энергетики ЕС с рядом поправок. Тогда они достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года по сравнению со средним потреблением газа за последние пять лет. Способы экономии "голубого топлива" государства смогут выбирать сами.

https://1prime.ru/20240227/gas-844580014.html

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европа, газ, сокращение, еврокомиссия