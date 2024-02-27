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"А из нашего окна". Названа цена самой дешевой элитной квартиры в Москве - 27.02.2024, ПРАЙМ
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"А из нашего окна". Названа цена самой дешевой элитной квартиры в Москве
"А из нашего окна". Названа цена самой дешевой элитной квартиры в Москве - 27.02.2024, ПРАЙМ
"А из нашего окна". Названа цена самой дешевой элитной квартиры в Москве
Самая дешевая квартира с видом на Кремль на начало нгода стоила 28 миллионов рублей, расположена возле станции метро "Павелецкая", пишет газета "КП.RU". | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T17:01+0300
2024-02-27T17:01+0300
кремль
москва
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Самая дешевая квартира с видом на Кремль на начало нгода стоила 28 миллионов рублей, расположена возле станции метро "Павелецкая", пишет газета "КП.RU".По данным издания, речь идет о двухкомнатной квартире площадью 56 квадратных метра, расположенной на 28-м этаже. При этом, как отметил партнер консалтинговой компании NF Group Андрей Соловьев, внимание обращают не на виды конкретно Кремля, а на панораму города. Он добавил, что вид на Кремль может увеличить цену квадратного метра на 20-30 процентов, однако на стоимость жилья влияют и другие характеристики, например, террасы, собственные лифты, панорамные окна на несколько сторон."Самая дорогая квартира с видом на Кремль расположена в Пресненском районе. 960 м2 можно купить за 3,2 миллиарда рублей", - подчеркивает газета.Добавляется, что среди минусов наличия квартиры возле Кремля риелторы указывают шумные дороги, толпы туристов и сомнительный уровень экологии.
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кремль, москва
Кремль, МОСКВА
17:01 27.02.2024
 
"А из нашего окна". Названа цена самой дешевой элитной квартиры в Москве

KP.RU: самая дешевая квартира с видом на Кремль обойдется в 28 миллионов рублей

© РИА Новости . Виталий Карпов | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Виталий Карпов
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Самая дешевая квартира с видом на Кремль на начало нгода стоила 28 миллионов рублей, расположена возле станции метро "Павелецкая", пишет газета "КП.RU".
По данным издания, речь идет о двухкомнатной квартире площадью 56 квадратных метра, расположенной на 28-м этаже.
При этом, как отметил партнер консалтинговой компании NF Group Андрей Соловьев, внимание обращают не на виды конкретно Кремля, а на панораму города. Он добавил, что вид на Кремль может увеличить цену квадратного метра на 20-30 процентов, однако на стоимость жилья влияют и другие характеристики, например, террасы, собственные лифты, панорамные окна на несколько сторон.
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"Самая дорогая квартира с видом на Кремль расположена в Пресненском районе. 960 м2 можно купить за 3,2 миллиарда рублей", - подчеркивает газета.
Добавляется, что среди минусов наличия квартиры возле Кремля риелторы указывают шумные дороги, толпы туристов и сомнительный уровень экологии.
 
КремльМОСКВА
 
 
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