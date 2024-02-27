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"А из нашего окна". Названа цена самой дешевой элитной квартиры в Москве

"А из нашего окна". Названа цена самой дешевой элитной квартиры в Москве - 27.02.2024, ПРАЙМ

"А из нашего окна". Названа цена самой дешевой элитной квартиры в Москве

Самая дешевая квартира с видом на Кремль на начало нгода стоила 28 миллионов рублей, расположена возле станции метро "Павелецкая", пишет газета "КП.RU". | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T17:01+0300

2024-02-27T17:01+0300

2024-02-27T17:01+0300

кремль

москва

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Самая дешевая квартира с видом на Кремль на начало нгода стоила 28 миллионов рублей, расположена возле станции метро "Павелецкая", пишет газета "КП.RU".По данным издания, речь идет о двухкомнатной квартире площадью 56 квадратных метра, расположенной на 28-м этаже. При этом, как отметил партнер консалтинговой компании NF Group Андрей Соловьев, внимание обращают не на виды конкретно Кремля, а на панораму города. Он добавил, что вид на Кремль может увеличить цену квадратного метра на 20-30 процентов, однако на стоимость жилья влияют и другие характеристики, например, террасы, собственные лифты, панорамные окна на несколько сторон."Самая дорогая квартира с видом на Кремль расположена в Пресненском районе. 960 м2 можно купить за 3,2 миллиарда рублей", - подчеркивает газета.Добавляется, что среди минусов наличия квартиры возле Кремля риелторы указывают шумные дороги, толпы туристов и сомнительный уровень экологии.

https://1prime.ru/20240226/844501250.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кремль, москва