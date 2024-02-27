Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дания призвала Европу сократить соцрасходы и увеличить расходы на оборону - 27.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240227/daniya-844546245.html
Дания призвала Европу сократить соцрасходы и увеличить расходы на оборону
Дания призвала Европу сократить соцрасходы и увеличить расходы на оборону - 27.02.2024, ПРАЙМ
Дания призвала Европу сократить соцрасходы и увеличить расходы на оборону
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, запугивая Европу мнимой российской угрозой, призвала уменьшить расходы на социальное обеспечение и ограничить снижение... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T09:50+0300
2024-02-27T10:28+0300
дания
европа
оборона
https://1prime.ru/img/76404/70/764047094_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_e582c52e483ca8cd0bb2bdb5b4b0aa8f.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, запугивая Европу мнимой российской угрозой, призвала уменьшить расходы на социальное обеспечение и ограничить снижение налогов, чтобы увеличить финансирование оборонной сферы. Соответствующие предложение она высказала в интервью британской газете Financial Times."По словам премьера Дании, Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и ограничить снижение налогов, чтобы сдержать "более агрессивную Россию" за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности", - пишет издание.Как заявила Фредериксен, Дания и другие государства после окончания холодной войны сократили военные бюджеты. Упоминая о необходимости снизить расходы на социальные нужды, она заявила, что "свобода имеет цену" и для Европы наступило время "обсудить с населением" то, что "в целом за последние 30 лет мы не заплатили цену за свободу".Глава правительства добавила, что Дания уже достигает целевого показателя в вопросах расходов на оборону в два процента от ВВП, однако, по ее словам, кабинет обсуждает необходимость повышения расходов на такие области, как искусственный интеллект, космос и ведение кибервойн.Ранее FT сообщала, что Германия, вероятно, будет вынуждена снизить расходы на социальную сферу для финансирования бундесвера после 2027 года.На Западе в последнее время все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой, тогда как умные люди прекрасно понимают, что это фейк.
/20240225/843159933.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/76404/70/764047094_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_b470dd024d06bbda365c9569fba5a6d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дания, европа, оборона
ДАНИЯ, ЕВРОПА, оборона
09:50 27.02.2024 (обновлено: 10:28 27.02.2024)
 
Дания призвала Европу сократить соцрасходы и увеличить расходы на оборону

Премьер Дании призвала Европу сократить соцрасходы, чтобы увеличить финансирование обороны

© fotolia.com / uhotti!Флаг Дании
!Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© fotolia.com / uhotti
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, запугивая Европу мнимой российской угрозой, призвала уменьшить расходы на социальное обеспечение и ограничить снижение налогов, чтобы увеличить финансирование оборонной сферы. Соответствующие предложение она высказала в интервью британской газете Financial Times.
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
Евросоюз предупредили о долгом периоде напряженности в отношениях с Россией
25 февраля, 17:49
"По словам премьера Дании, Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и ограничить снижение налогов, чтобы сдержать "более агрессивную Россию" за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности", - пишет издание.
Как заявила Фредериксен, Дания и другие государства после окончания холодной войны сократили военные бюджеты. Упоминая о необходимости снизить расходы на социальные нужды, она заявила, что "свобода имеет цену" и для Европы наступило время "обсудить с населением" то, что "в целом за последние 30 лет мы не заплатили цену за свободу".
Глава правительства добавила, что Дания уже достигает целевого показателя в вопросах расходов на оборону в два процента от ВВП, однако, по ее словам, кабинет обсуждает необходимость повышения расходов на такие области, как искусственный интеллект, космос и ведение кибервойн.
Ранее FT сообщала, что Германия, вероятно, будет вынуждена снизить расходы на социальную сферу для финансирования бундесвера после 2027 года.
На Западе в последнее время все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой, тогда как умные люди прекрасно понимают, что это фейк.
 
ДАНИЯЕВРОПАоборона
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала