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Дания призвала Европу сократить соцрасходы и увеличить расходы на оборону

Дания призвала Европу сократить соцрасходы и увеличить расходы на оборону - 27.02.2024, ПРАЙМ

Дания призвала Европу сократить соцрасходы и увеличить расходы на оборону

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, запугивая Европу мнимой российской угрозой, призвала уменьшить расходы на социальное обеспечение и ограничить снижение... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T09:50+0300

2024-02-27T09:50+0300

2024-02-27T10:28+0300

дания

европа

оборона

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, запугивая Европу мнимой российской угрозой, призвала уменьшить расходы на социальное обеспечение и ограничить снижение налогов, чтобы увеличить финансирование оборонной сферы. Соответствующие предложение она высказала в интервью британской газете Financial Times."По словам премьера Дании, Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и ограничить снижение налогов, чтобы сдержать "более агрессивную Россию" за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности", - пишет издание.Как заявила Фредериксен, Дания и другие государства после окончания холодной войны сократили военные бюджеты. Упоминая о необходимости снизить расходы на социальные нужды, она заявила, что "свобода имеет цену" и для Европы наступило время "обсудить с населением" то, что "в целом за последние 30 лет мы не заплатили цену за свободу".Глава правительства добавила, что Дания уже достигает целевого показателя в вопросах расходов на оборону в два процента от ВВП, однако, по ее словам, кабинет обсуждает необходимость повышения расходов на такие области, как искусственный интеллект, космос и ведение кибервойн.Ранее FT сообщала, что Германия, вероятно, будет вынуждена снизить расходы на социальную сферу для финансирования бундесвера после 2027 года.На Западе в последнее время все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой, тогда как умные люди прекрасно понимают, что это фейк.

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дания, европа, оборона