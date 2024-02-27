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Минэкономразвития разработало инвестиционную карту России

Минэкономразвития разработало инвестиционную карту России - 27.02.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития разработало инвестиционную карту России

Минэкономразвития России разработало инвестиционную карту России, она уже доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов, сообщило... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T12:30+0300

2024-02-27T12:30+0300

2024-02-27T12:30+0300

россия

инвестиции

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития России разработало инвестиционную карту России, она уже доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов, сообщило министерство. "Минэкономразвития России разработало инвестиционную карту России. Она уже введена в эксплуатацию и доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе пленарного заседания Дня предпринимательства форума-выставки "Россия" на ВДНХ", - говорится в сообщении. Платформа основана на данных инвестиционных карт субъектов РФ, которые были разработаны в ходе внедрения регионального инвестиционного стандарта. По словам Решетникова, для бизнеса такая карта открывает возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода. На нее загружены данные почти о 14 тысячах инвестиционных площадках: их размеры, оснащение и доступные меры поддержки, добавил министр. Карта разработана по запросу бизнеса, ее уже оценили представители "Деловой России", Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты РФ. Регулярное наполнение и обновление инвестиционной карты обеспечивают региональные органы исполнительной власти и агентства инвестиционного развития. На карту уже нанесены готовые промплощадки, земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства, помещения для малого бизнеса, также рассказали в Минэкономразвития. С помощью нового инструмента можно оценить деловое окружение будущего инвестиционного проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры. Если необходимые подключения отсутствуют, на карточках участков указаны условия техприсоединения. "Карта позволяет искать площадки в разных регионах и сравнивать их возможности. Здесь собраны сведения о ключевых макроэкономических показателях субъектов России, которые могут оказать влияние на реализацию проекта. Все это позволяет оценивать затраты по проекту и подбирать меры государственной поддержки", - заключили в министерстве.

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россия, инвестиции