Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуситы повредили кабели связи в Красном море, пишет СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240227/kabeli-844539849.html
Хуситы повредили кабели связи в Красном море, пишет СМИ
Хуситы повредили кабели связи в Красном море, пишет СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ
Хуситы повредили кабели связи в Красном море, пишет СМИ
В Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке хуситы повредили четыре подводных кабеля связи, пишет израильское издание Globes. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T07:45+0300
2024-02-27T07:45+0300
красное море
хуситы
интернет
https://1prime.ru/img/84259/91/842599164_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_8acff0f63a95418bb94d68314f8650f8.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. В Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке хуситы повредили четыре подводных кабеля связи, пишет израильское издание Globes.Это произошло спустя три месяца после того, как повстанцы начали атаковать торговые суда.По имеющимся данным, повреждены кабели компаний AAE-1, Seacom, EIG и TGN. Это вызывает серьезные нарушения интернет-связи между Европой и Азией, причем основной ущерб ощущают страны Персидского залива и Индия.Ущерб коммуникационной деятельности оценивается как значительный, но не критичный, поскольку через тот же регион проходят другие кабели, соединяющие Азию, Африку и Европу, которые не пострадали.Ремонт такого большого количества подводных кабелей может занять не менее восьми недель и сопряжен с риском со стороны хуситов. Телекоммуникационные компании будут вынуждены искать компании, которые согласятся провести ремонтные работы и, возможно, заплатят им высокую премию за риск, отмечает издание.
/20240219/843107931.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84259/91/842599164_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_53020b640a186fc7f8b79b744610af83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
красное море, хуситы, интернет
Красное море, хуситы, интернет
07:45 27.02.2024
 
Хуситы повредили кабели связи в Красном море, пишет СМИ

Globe: в Красном море хуситы повредили четыре кабеля связи

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГрузовое судно
Грузовое судно - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. В Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке хуситы повредили четыре подводных кабеля связи, пишет израильское издание Globes.
Это произошло спустя три месяца после того, как повстанцы начали атаковать торговые суда.
Грузовая баржа - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2024
В Аденском заливе затонуло атакованное хуситами судно, пишут СМИ
19 февраля, 12:06
По имеющимся данным, повреждены кабели компаний AAE-1, Seacom, EIG и TGN. Это вызывает серьезные нарушения интернет-связи между Европой и Азией, причем основной ущерб ощущают страны Персидского залива и Индия.
Ущерб коммуникационной деятельности оценивается как значительный, но не критичный, поскольку через тот же регион проходят другие кабели, соединяющие Азию, Африку и Европу, которые не пострадали.
Ремонт такого большого количества подводных кабелей может занять не менее восьми недель и сопряжен с риском со стороны хуситов. Телекоммуникационные компании будут вынуждены искать компании, которые согласятся провести ремонтные работы и, возможно, заплатят им высокую премию за риск, отмечает издание.
 
Красное морехуситыинтернет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала