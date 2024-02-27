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Хуситы повредили кабели связи в Красном море, пишет СМИ
Хуситы повредили кабели связи в Красном море, пишет СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ
Хуситы повредили кабели связи в Красном море, пишет СМИ
В Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке хуситы повредили четыре подводных кабеля связи, пишет израильское издание Globes. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T07:45+0300
2024-02-27T07:45+0300
2024-02-27T07:45+0300
красное море
хуситы
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. В Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке хуситы повредили четыре подводных кабеля связи, пишет израильское издание Globes.Это произошло спустя три месяца после того, как повстанцы начали атаковать торговые суда.По имеющимся данным, повреждены кабели компаний AAE-1, Seacom, EIG и TGN. Это вызывает серьезные нарушения интернет-связи между Европой и Азией, причем основной ущерб ощущают страны Персидского залива и Индия.Ущерб коммуникационной деятельности оценивается как значительный, но не критичный, поскольку через тот же регион проходят другие кабели, соединяющие Азию, Африку и Европу, которые не пострадали.Ремонт такого большого количества подводных кабелей может занять не менее восьми недель и сопряжен с риском со стороны хуситов. Телекоммуникационные компании будут вынуждены искать компании, которые согласятся провести ремонтные работы и, возможно, заплатят им высокую премию за риск, отмечает издание.
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красное море, хуситы, интернет
Красное море, хуситы, интернет
Хуситы повредили кабели связи в Красном море, пишет СМИ
Globe: в Красном море хуситы повредили четыре кабеля связи
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ.
В Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке хуситы повредили четыре подводных кабеля связи, пишет израильское издание Globes
.
Это произошло спустя три месяца после того, как повстанцы начали атаковать торговые суда.
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По имеющимся данным, повреждены кабели компаний AAE-1, Seacom, EIG и TGN. Это вызывает серьезные нарушения интернет-связи между Европой и Азией, причем основной ущерб ощущают страны Персидского залива и Индия.
Ущерб коммуникационной деятельности оценивается как значительный, но не критичный, поскольку через тот же регион проходят другие кабели, соединяющие Азию, Африку и Европу, которые не пострадали.
Ремонт такого большого количества подводных кабелей может занять не менее восьми недель и сопряжен с риском со стороны хуситов. Телекоммуникационные компании будут вынуждены искать компании, которые согласятся провести ремонтные работы и, возможно, заплатят им высокую премию за риск, отмечает издание.