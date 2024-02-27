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ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины с химоружием - 27.02.2024, ПРАЙМ
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ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины с химоружием
ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины с химоружием - 27.02.2024, ПРАЙМ
ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины с химоружием
В Запорожской области сотрублникам Федеральной службы безопасности удалось предотвратить теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ,... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T09:58+0300
2024-02-27T10:26+0300
украина
фсб
теракт
россия
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В Запорожской области сотрублникам Федеральной службы безопасности удалось предотвратить теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ, сообщает ЦОС ФСБ России.В ведомсвте отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 355 УК РФ "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения" и 205 УК РФ "Террористический акт"."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО "BZ". Изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США. Задержаны трое граждан Украины", - сказано в сообщении ведомства.Ранее было объявлено, что аналог боевого отравляющего вещества BZ был обнаружен в тайнике в Мелитополе Запорожской области. Вещество находилось в ампулах с надписью "Биоспорин" на украинском языке.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
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украина, фсб, теракт, россия
УКРАИНА, ФСБ, теракт, РОССИЯ
09:58 27.02.2024 (обновлено: 10:26 27.02.2024)
 
ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины с химоружием

ФСБ предотвратила в Запорожской области теракт спецслужб Украины с химоружием

© ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ РФ
© ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В Запорожской области сотрублникам Федеральной службы безопасности удалось предотвратить теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ, сообщает ЦОС ФСБ России.
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В ведомсвте отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 355 УК РФ "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения" и 205 УК РФ "Террористический акт".
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО "BZ". Изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США. Задержаны трое граждан Украины", - сказано в сообщении ведомства.
Ранее было объявлено, что аналог боевого отравляющего вещества BZ был обнаружен в тайнике в Мелитополе Запорожской области. Вещество находилось в ампулах с надписью "Биоспорин" на украинском языке.
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В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.
30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
 
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