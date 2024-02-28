https://1prime.ru/20240228/844610173.html

В Kaspersky сообщили, когда сделают смартфон, неуязвимый для хакеров

В Kaspersky сообщили, когда сделают смартфон, неуязвимый для хакеров - 28.02.2024, ПРАЙМ

В Kaspersky сообщили, когда сделают смартфон, неуязвимый для хакеров

"Лаборатория Касперского" потратит еще не меньше года на доработку своего неуязвимого для хакеров смартфона на базе KasperskyOS и ставит своей целью создать... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T05:53+0300

2024-02-28T05:53+0300

2024-02-28T05:53+0300

россия

лаборатория касперского

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" потратит еще не меньше года на доработку своего неуязвимого для хакеров смартфона на базе KasperskyOS и ставит своей целью создать универсальную систему, которую можно будет использовать в промышленности, в том числе в критической инфраструктуре, но на обычных пользователей все еще не рассчитывает, рассказал РИА Новости руководитель группы по развитию бизнеса KasperskyOS Виктор Ивановский. "Мы все еще ориентируемся прежде всего на использование смартфона в промышленности, есть запрос на устройство, которое можно спокойно запускать в критической инфраструктуре. Наша цель – сделать такой профессиональный мобильный инструмент, с которым можно было бы спокойно и информацию с датчиков собирать, и подключиться к Wi-Fi, и передать безопасно все данные через private LTE", - рассказал он. Обычным пользователям, в том числе чиновникам, на киберимунный - то есть неуязвимый для хакеров - смартфон пока что рассчитывать не стоит: "B2C-пользователей мы пока не рассматриваем, это прежде всего операционная система для смартфона для бизнес-задач", - пояснил Ивановский. Пока, по его словам, в промышленности в основном работают с операционной системой Android, но не все предприятия готовы к ее использованию из-за недостаточной безопасности. На доработку устройства на базе KasperskyOS нужно еще не меньше года, отмечает Ивановский. "У нас сейчас появилась уже версия мессенджера для Telegram, дорабатываем камеру и браузер на основе Chromium - на нем сейчас уже можно смотреть потоковое видео, поддерживается работа нескольких вкладок, уже тестируем его подключение к промышленным системам автоматизации", - добавил Ивановский. "У нас основная задача – построить мобильную платформу с максимальными гарантиями защиты, с максимальной надежностью, чтобы она смогла работать на любом железе. Пока нашу операционную систему не так просто пересадить на другое устройство. Простота "переезда" – это наша приоритетная цель на среднесрочную и долгосрочную перспективу", - отметил эксперт. Говоря о сроках презентации первого прототипа, Ивановский отметил, "это точно не этот год": "Если мы говорим про промышленное использование, то нужно предусмотреть и применение в критической инфраструктуре, поэтому будет необходима сертификация, это точно займет больше года". Впервые о работе над созданием смартфонов на базе KasperskyOS с защитой от хакеров глава компании Евгений Касперский заявил в декабре 2020 года, тогда предполагалось, что они появятся в 2021 году. Летом 2022 года Касперский рассказывал РИА Новости, что компания дорабатывает функционал своего защищенного смартфона. В июне 2023 компания объявляла, что смартфон уже оснащен базовыми приложениями, такими как звонки, смс, адресная книга и панель настроек, идет работа над внедрением поддержки Wi-Fi, NFC, камеры. А осенью "Лаборатория Касперского" запустила на нем браузер.

https://1prime.ru/20240123/842869628.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, лаборатория касперского