Рубль удержит позиции

Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,6%. Исключение составляет рынок Южной Кореи, прибавляющий 0,9%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня консолидируются под уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после уверенного роста во вторник, сегодня утром корректируется, теряя 0,3% и торгуясь в районе 82,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию пересмотренных данных по ВВП США и статистики по запасам нефти и нефти продуктов в Штатах. Также инвесторы обратят внимание на выступления представителей ФРС США.По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, закончив сессию в районе 3 209 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации покупок в российских акциях, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть. Также этому будет способствовать технический фактор – закрепление рынка выше поддержки на уровне 3 200 пунктов говорит в пользу возможного продолжения восходящей динамики. В сложившихся обстоятельствах в ходе торгов индекс Мосбиржи может возобновить восходящую динамику и к концу сессии сделать существенный шаг к отметке 3 250 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань прибавляют в пределах 0,2%, поднявшись до 92,2 и 12,74 рубля соответственно, евро, напротив, снижается на 0,1%, торгуясь в районе 99,9 рубля. В ходе сессии, особенно в первой половине торгов, ожидаем попыток рубля улучшить свои позиции за счет стабильной ситуации в ценах на нефть и повышенного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров на фоне сегодняшних налоговых выплат. При этом, в текущей ситуации мы не видим существенных поводов для сильного направленного движения рубля по отношению к основным мировым валютам. В результате, на горизонте ближайших недель, на наш взгляд, пара доллар/рубль удержит позиции в диапазоне 90 – 95 рублей.
Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,6%. Исключение составляет рынок Южной Кореи, прибавляющий 0,9%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня консолидируются под уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после уверенного роста во вторник, сегодня утром корректируется, теряя 0,3% и торгуясь в районе 82,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию пересмотренных данных по ВВП США и статистики по запасам нефти и нефти продуктов в Штатах. Также инвесторы обратят внимание на выступления представителей ФРС США.
По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, закончив сессию в районе 3 209 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации покупок в российских акциях, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть. Также этому будет способствовать технический фактор – закрепление рынка выше поддержки на уровне 3 200 пунктов говорит в пользу возможного продолжения восходящей динамики. В сложившихся обстоятельствах в ходе торгов индекс Мосбиржи может возобновить восходящую динамику и к концу сессии сделать существенный шаг к отметке 3 250 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань прибавляют в пределах 0,2%, поднявшись до 92,2 и 12,74 рубля соответственно, евро, напротив, снижается на 0,1%, торгуясь в районе 99,9 рубля. В ходе сессии, особенно в первой половине торгов, ожидаем попыток рубля улучшить свои позиции за счет стабильной ситуации в ценах на нефть и повышенного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров на фоне сегодняшних налоговых выплат. При этом, в текущей ситуации мы не видим существенных поводов для сильного направленного движения рубля по отношению к основным мировым валютам. В результате, на горизонте ближайших недель, на наш взгляд, пара доллар/рубль удержит позиции в диапазоне 90 – 95 рублей.
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