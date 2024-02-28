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Медведев объяснил "театральные визиты" западных лидеров в Киев
Медведев объяснил "театральные визиты" западных лидеров в Киев - 28.02.2024, ПРАЙМ
Медведев объяснил "театральные визиты" западных лидеров в Киев
Лидеры западных стран совершили "театральные визиты" в Киев в годовщину начала СВО, чтобы отвлечь свой электорат от накопившихся проблем, а также показать свою... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T09:34+0300
2024-02-28T09:34+0300
2024-02-28T10:01+0300
украина
запад
дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Лидеры западных стран совершили "театральные визиты" в Киев в годовщину начала СВО, чтобы отвлечь свой электорат от накопившихся проблем, а также показать свою лояльность Вашингтону, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Западные лидеры совершают в дату начала СВО театральные визиты в Киев в целях отвлечь собственный электорат от накопившихся проблем и лишний раз облизать грязный сапог американского хозяина в состоянии острой холуйской экзальтации", — написал он в своем Telegram-канале.В субботу, во вторую годовщину начала специальной военной операции России на Украине, Киев посетили премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Канады Джастин Трюдо и Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года.
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украина, запад, дмитрий медведев
УКРАИНА, ЗАПАД, Дмитрий Медведев
Медведев объяснил "театральные визиты" западных лидеров в Киев
Медведев: "театральные визиты" лидеров Запада в Киев призваны отвлечь электорат от проблем
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Лидеры западных стран совершили "театральные визиты" в Киев в годовщину начала СВО, чтобы отвлечь свой электорат от накопившихся проблем, а также показать свою лояльность Вашингтону, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Западные лидеры совершают в дату начала СВО театральные визиты в Киев в целях отвлечь собственный электорат от накопившихся проблем и лишний раз облизать грязный сапог американского хозяина в состоянии острой холуйской экзальтации", — написал он в своем Telegram-канале.
Медведев назвал слова Макрона об Украине примером разложения мозгов
В субботу, во вторую годовщину начала специальной военной операции России на Украине, Киев посетили премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Канады Джастин Трюдо и Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года.