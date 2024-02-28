https://1prime.ru/20240228/844616299.html

Медведев объяснил "театральные визиты" западных лидеров в Киев

Медведев объяснил "театральные визиты" западных лидеров в Киев - 28.02.2024, ПРАЙМ

Медведев объяснил "театральные визиты" западных лидеров в Киев

Лидеры западных стран совершили "театральные визиты" в Киев в годовщину начала СВО, чтобы отвлечь свой электорат от накопившихся проблем, а также показать свою... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T09:34+0300

2024-02-28T09:34+0300

2024-02-28T10:01+0300

украина

запад

дмитрий медведев

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Лидеры западных стран совершили "театральные визиты" в Киев в годовщину начала СВО, чтобы отвлечь свой электорат от накопившихся проблем, а также показать свою лояльность Вашингтону, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Западные лидеры совершают в дату начала СВО театральные визиты в Киев в целях отвлечь собственный электорат от накопившихся проблем и лишний раз облизать грязный сапог американского хозяина в состоянии острой холуйской экзальтации", — написал он в своем Telegram-канале.В субботу, во вторую годовщину начала специальной военной операции России на Украине, Киев посетили премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Канады Джастин Трюдо и Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года.

https://1prime.ru/20240228/844615855.html

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украина, запад, дмитрий медведев