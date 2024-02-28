https://1prime.ru/20240228/844616570.html

Матвиенко сообщила о смерти Николая Рыжкова

Матвиенко сообщила о смерти Николая Рыжкова - 28.02.2024, ПРАЙМ

Матвиенко сообщила о смерти Николая Рыжкова

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о смерти бывшего главы правительства СССР Николая Рыжкова. | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T09:39+0300

2024-02-28T09:39+0300

2024-02-28T10:39+0300

валентина матвиенко

https://1prime.ru/img/78053/88/780538882_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_789f537b4f70613960b13b1f490dae00.jpg

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о смерти бывшего главы правительства СССР Николая Рыжкова. Соответствующее заявление политик опубликовала в своем Telegram-канале."Ушел потрясающий и светлый человек — Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не красивые слова", — написала Матвиенко.Николай Рыжков был советстким и российским государственным деятелем. Родился 28 сентября 1929 года. В 1950 году окончил Краматорский машиностроительный техникум, в 1959-м - Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (ныне – Уральский государственный технический университет – УПИ имени Б. Н. Ельцина).В 1956 году Рыжков вступил в КПСС. В 1975 году стал первым замминистра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, затем занял пост первого зампреда Госплана СССР, председателя Совета министров СССР. Он также готовил предложения по модернизации механизма управления экономикой и меры по его осуществлению по поручению генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова.Вышел на пенсию в 1991 году.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

валентина матвиенко