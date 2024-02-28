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Матвиенко сообщила о смерти Николая Рыжкова
Матвиенко сообщила о смерти Николая Рыжкова - 28.02.2024, ПРАЙМ
Матвиенко сообщила о смерти Николая Рыжкова
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о смерти бывшего главы правительства СССР Николая Рыжкова. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T09:39+0300
2024-02-28T09:39+0300
2024-02-28T10:39+0300
валентина матвиенко
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о смерти бывшего главы правительства СССР Николая Рыжкова. Соответствующее заявление политик опубликовала в своем Telegram-канале."Ушел потрясающий и светлый человек — Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не красивые слова", — написала Матвиенко.Николай Рыжков был советстким и российским государственным деятелем. Родился 28 сентября 1929 года. В 1950 году окончил Краматорский машиностроительный техникум, в 1959-м - Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (ныне – Уральский государственный технический университет – УПИ имени Б. Н. Ельцина).В 1956 году Рыжков вступил в КПСС. В 1975 году стал первым замминистра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, затем занял пост первого зампреда Госплана СССР, председателя Совета министров СССР. Он также готовил предложения по модернизации механизма управления экономикой и меры по его осуществлению по поручению генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова.Вышел на пенсию в 1991 году.
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валентина матвиенко
Матвиенко сообщила о смерти Николая Рыжкова
Матвиенко сообщила о смерти бывшего главы правительства СССР Николая Рыжкова
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о смерти бывшего главы правительства СССР Николая Рыжкова.
Соответствующее заявление политик опубликовала в своем Telegram-канале.
"Ушел потрясающий и светлый человек — Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не красивые слова", — написала Матвиенко.
Николай Рыжков был советстким и российским государственным деятелем. Родился 28 сентября 1929 года. В 1950 году окончил Краматорский машиностроительный техникум, в 1959-м - Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (ныне – Уральский государственный технический университет – УПИ имени Б. Н. Ельцина).
В 1956 году Рыжков вступил в КПСС. В 1975 году стал первым замминистра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, затем занял пост первого зампреда Госплана СССР, председателя Совета министров СССР. Он также готовил предложения по модернизации механизма управления экономикой и меры по его осуществлению по поручению генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова.
Вышел на пенсию в 1991 году.