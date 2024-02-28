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Техническая пауза на росте - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Техническая пауза на росте
Техническая пауза на росте - 28.02.2024, ПРАЙМ
Техническая пауза на росте
Индекс акций Мосбиржи вчера закрылся по нулям, 3214 п., обороты резко упали. Сопротивление на 3220 п. протестировано, но не пройдено. После бурного... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T09:41+0300
2024-02-28T09:41+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
ценные бумаги
https://1prime.ru/img/sharing/article/844616802.jpg?1709102484
Индекс акций Мосбиржи вчера закрылся по нулям, 3214 п., обороты резко упали. Сопротивление на 3220 п. протестировано, но не пройдено. После бурного восстановления рынка акций консолидация вполне привычное дело. По нашим оценкам, без очередных санкционных "страшилок" индекс вскоре будет готов вновь направиться к верхней границе полугодового боковика 3000–3300 п. и даже ее пробить. Но это вопрос марта, а в оставшиеся дни февраля надо удерживать отвоеванные поддержки.В лидерах роста вновь были акции ЭсЭфАй (+26%), ралли продолжается с начала года, и уже там +220%. Причины — предложение погасить 55% акций корпорации и ожидаемое IPO ее дочки. Раллировали и акции Ростелекома (+2,6%) на фоне анонса дивидендов и грядущего IPO дочерней компании. Курс "обычки" взлетел выше 90 руб., прирост с начала года +32%, все как и ожидалось.Слабее рынка вновь бумаги QIWI (-7%), а с начала года -55%, и это исторические минимумы на фоне отзыва лицензии у КИВИ банка и исключения расписок из всех индексов на бирже. Риски дальнейшего падения высокие, оцифровать адекватную стоимость бизнеса теперь невозможно.Рубль стабилен, волатильность схлынула на фоне снижения накала страстей вокруг рисков санкций к НКЦ. Доллар выше 92, но ниже 92,5, и это принципиально важно — технически уход пары USD/RUB под планку 92,5 повышает риски дальнейшего скатывания американца поближе к 90. Это вероятный ориентир на март.
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Михаил Зельцер
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мнения аналитиков, индекс мосбиржи, ценные бумаги
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, ценные бумаги
09:41 28.02.2024
 

Техническая пауза на росте

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Индекс акций Мосбиржи вчера закрылся по нулям, 3214 п., обороты резко упали. Сопротивление на 3220 п. протестировано, но не пройдено. После бурного восстановления рынка акций консолидация вполне привычное дело. По нашим оценкам, без очередных санкционных "страшилок" индекс вскоре будет готов вновь направиться к верхней границе полугодового боковика 3000–3300 п. и даже ее пробить. Но это вопрос марта, а в оставшиеся дни февраля надо удерживать отвоеванные поддержки.
В лидерах роста вновь были акции ЭсЭфАй (+26%), ралли продолжается с начала года, и уже там +220%. Причины — предложение погасить 55% акций корпорации и ожидаемое IPO ее дочки. Раллировали и акции Ростелекома (+2,6%) на фоне анонса дивидендов и грядущего IPO дочерней компании. Курс "обычки" взлетел выше 90 руб., прирост с начала года +32%, все как и ожидалось.
Слабее рынка вновь бумаги QIWI (-7%), а с начала года -55%, и это исторические минимумы на фоне отзыва лицензии у КИВИ банка и исключения расписок из всех индексов на бирже. Риски дальнейшего падения высокие, оцифровать адекватную стоимость бизнеса теперь невозможно.
Рубль стабилен, волатильность схлынула на фоне снижения накала страстей вокруг рисков санкций к НКЦ. Доллар выше 92, но ниже 92,5, и это принципиально важно — технически уход пары USD/RUB под планку 92,5 повышает риски дальнейшего скатывания американца поближе к 90. Это вероятный ориентир на март.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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