Техническая пауза на росте

Индекс акций Мосбиржи вчера закрылся по нулям, 3214 п., обороты резко упали. Сопротивление на 3220 п. протестировано, но не пройдено. После бурного восстановления рынка акций консолидация вполне привычное дело. По нашим оценкам, без очередных санкционных "страшилок" индекс вскоре будет готов вновь направиться к верхней границе полугодового боковика 3000–3300 п. и даже ее пробить. Но это вопрос марта, а в оставшиеся дни февраля надо удерживать отвоеванные поддержки.В лидерах роста вновь были акции ЭсЭфАй (+26%), ралли продолжается с начала года, и уже там +220%. Причины — предложение погасить 55% акций корпорации и ожидаемое IPO ее дочки. Раллировали и акции Ростелекома (+2,6%) на фоне анонса дивидендов и грядущего IPO дочерней компании. Курс "обычки" взлетел выше 90 руб., прирост с начала года +32%, все как и ожидалось.Слабее рынка вновь бумаги QIWI (-7%), а с начала года -55%, и это исторические минимумы на фоне отзыва лицензии у КИВИ банка и исключения расписок из всех индексов на бирже. Риски дальнейшего падения высокие, оцифровать адекватную стоимость бизнеса теперь невозможно.Рубль стабилен, волатильность схлынула на фоне снижения накала страстей вокруг рисков санкций к НКЦ. Доллар выше 92, но ниже 92,5, и это принципиально важно — технически уход пары USD/RUB под планку 92,5 повышает риски дальнейшего скатывания американца поближе к 90. Это вероятный ориентир на март.
Индекс акций Мосбиржи вчера закрылся по нулям, 3214 п., обороты резко упали. Сопротивление на 3220 п. протестировано, но не пройдено. После бурного восстановления рынка акций консолидация вполне привычное дело. По нашим оценкам, без очередных санкционных "страшилок" индекс вскоре будет готов вновь направиться к верхней границе полугодового боковика 3000–3300 п. и даже ее пробить. Но это вопрос марта, а в оставшиеся дни февраля надо удерживать отвоеванные поддержки.
В лидерах роста вновь были акции ЭсЭфАй (+26%), ралли продолжается с начала года, и уже там +220%. Причины — предложение погасить 55% акций корпорации и ожидаемое IPO ее дочки. Раллировали и акции Ростелекома (+2,6%) на фоне анонса дивидендов и грядущего IPO дочерней компании. Курс "обычки" взлетел выше 90 руб., прирост с начала года +32%, все как и ожидалось.
Слабее рынка вновь бумаги QIWI (-7%), а с начала года -55%, и это исторические минимумы на фоне отзыва лицензии у КИВИ банка и исключения расписок из всех индексов на бирже. Риски дальнейшего падения высокие, оцифровать адекватную стоимость бизнеса теперь невозможно.
Рубль стабилен, волатильность схлынула на фоне снижения накала страстей вокруг рисков санкций к НКЦ. Доллар выше 92, но ниже 92,5, и это принципиально важно — технически уход пары USD/RUB под планку 92,5 повышает риски дальнейшего скатывания американца поближе к 90. Это вероятный ориентир на март.
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